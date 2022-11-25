Kendi evinde tünel kazan acemi defineci yakayı ele verdi

İznik'e bağlı Tacir Mahallesi'nde ikamet eden Osman T.'nin (52) evi içerisinde ve eklentisinde kültür varlığı bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptığının bilgisini alan İznik Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler takibe aldıkları eve operasyon düzenledi.
İçeri giren jandarma ekipleri evin salon kısmında serili halıların altında ve salonun duvar kısmında 2 metre derinlikte çukur ile karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ekipler, başlattıkları çalışmada 1 adet jeneratör, 1 adet delici matkap, 1 adet manivela, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet keser, 5 adet delici kırıcı ucu, 2 adet maske ele geçirdi.
Öte yandan, evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İşte yapılan operasyondan kareler;
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