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Kendi evini elleriyle yıkmak zorunda kalan Filistinli ailenin küçük kızı: "Odam çok güzeldi" - Son Dakika

Kendi evini elleriyle yıkmak zorunda kalan Filistinli ailenin küçük kızı: "Odam çok güzeldi"

17.07.2021 18:10

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Evlerini yıkmak zorunda bırakılan Filistinli Nassar ailesinin 7 yaşındaki kızları Rukayye ile röportaj Yıkılan evin enkazı Evini yıkmak zorunda bırakılan Filistinli Muhammed Nassar ile röportaj İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde yaşayan Filistinli...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Evlerini yıkmak zorunda bırakılan Filistinli Nassar ailesinin 7 yaşındaki kızları Rukayye ile röportaj

Yıkılan evin enkazı

Evini yıkmak zorunda bırakılan Filistinli Muhammed Nassar ile röportaj

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde yaşayan Filistinli Nassar ailesini, büyük çabalarla inşa ettikleri evlerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle kendi elleriyle yıkmak zorunda bıraktı.

İsrail, Nassar ailesini evlerini yıkmaları ya da evin İsrail güçleri tarafından yıkılarak 61 bin dolar para cezasına çarptırılmaları arasında tercih yapmak zorunda bıraktı. Nassar ailesi, daha önce de evlerinin ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 40 bin şekel (yaklaşık 12 bin dolar) para cezası ödemişti.

Nassar ailesinin, İsrail yasalarına anlam veremeyen 7 yaşındaki kızları Rukayye'ye olan biteni anlatmaları hiç de kolay olmadı.

Babasını teselli eden küçük kızın görüntüleri sosyal medyada ses getirdi

Sosyal medyada küçük Rukayye'nin evlerinin yıkımı sırasında teselli etmek için babasına sarıldığı ve babasının gözyaşlarını tutamadığı görüntüler büyük yankı bulmuştu.

"Odam çok güzeldi"

AA muhabirine konuşan küçük Rukayye, "Evimiz yıkılacağı için eşyalarımı dışarı çıkardım. Yıkımın ardından kendimi yorgun hissettim ve uykum geldi. Ben de arabanın içinde uyudum." dedi.

"Odam oyuncaklarımla ve sevdiğim yatağımla çok güzeldi. Odamda güzel ve eğlenceli zamanlar geçirirdim." diyen Rukayye, ailesinin ve babaannesinin bir arada olduğu evlerinin yıkılmasına çok üzüldüğünü ifade etti.

Küçük kızın babası Muhammed Nassar, işgal güçlerinin 9 kişinin yaşadığı binayı yapı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıktırdığını ifade etti.

İsrail'in kendisine evini kendi eliyle yıkmak ile 200 bin İsrail şekeli (yaklaşık 61 bin dolar) para cezası ödemek arasında tercih yapmak zorunda bıraktığını söyleyen Nassar, yıkım anını şöyle anlattı:

"Evimizi ellerimizle yıkmak zorunda bırakıldık. Binayı yıkmaya başladığımızda kalbim parçalandı. Onu yapmak için çok uğraşmıştık. Yıkıldığı gün hayatımın en zor günüydü. Ailem paramparça oldu. İki gün önce hep birlikte bir evde yaşıyorduk. Yıkımın ardından annem kardeşimin yanına yerleşti. Kız kardeşim başka bir kardeşimin yanına gitti. Eşim ve çocuklarım eşimin ailesinin evinde kalıyor."

Nassar, kendisinin de amcasının oğullarının yanında kaldığını ve ne yapacağını bilemediğini ifade etti.

Evlerinin yıkıldığı gece kızı Rukayye ile birlikte arabada uyuduklarını kaydeden Nassar, ailesi için bir evi olmadan geçen her günün çok zor olduğunu vurguladı.

Ailesi ile kendisinin yıkılan evde birçok anısının bulunduğuna işaret eden Nassar, "Babam hasta olmasına rağmen ölümünden önce yapı ruhsatı almaya çalıştı ancak işgalci İsrail bunu reddetti." diye konuştu.

Kendi evini elleriyle yıkmak zorunda kalan Filistinli ailenin küçük kızı: Odam çok güzeldi
Kendi evini elleriyle yıkmak zorunda kalan Filistinli ailenin küçük kızı: Odam çok güzeldi
Kendi evini elleriyle yıkmak zorunda kalan Filistinli ailenin küçük kızı: Odam çok güzeldi
Kendi evini elleriyle yıkmak zorunda kalan Filistinli ailenin küçük kızı: Odam çok güzeldi

Doğu Kudüs, Röportaj, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendi evini elleriyle yıkmak zorunda kalan Filistinli ailenin küçük kızı: 'Odam çok güzeldi' - Son Dakika


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