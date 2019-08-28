Son Dakika Haberleri: Kendi evini yakıp kaçtı
Son Dakika Güncel Haber

Kendi evini yakıp kaçtı

1 saat önce

Bilecik'te kendi evini yaktıktan sonra babasını arayıp "Evi yaktım, ben gidiyorum" diyen şahsı yakalamak için ekipler seferber oldu.

Kendi evini yakıp kaçtı, System.String[]

Bilecik'te kendi evini yaktıktan sonra babasını arayıp "Evi yaktım, ben gidiyorum" diyen şahsı yakalamak için ekipler seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fatih B. evdeki bir yatağı ateşe verdikten sonra babasını arayarak "Evi yaktım, ben gidiyorum" dedi. Aynı mahallede başka bir sokakta ikamet eden babası ile annesi koşa koşa oğlunun evine gitti. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı 2 adet itfaiye ekibi gelirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evi ateşe verdikten sonra kayıplara karılan Fatih B.'yi yakalamak için ekipler seferber olurken, şahsın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Şahsın devamlı anne ve babasının evine dayanarak para istediği, vermedikleri zaman babasının arabasına zarar verdiği belirtildi.

(İHA)

Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Freni boşalan kamyonet, dükkana girdi
Son Dakika: "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başladı Siyasetçilerden gazetecilere: "Kayyum kararını tanımıyoruz" bildirisine 189 isim imza attı AK Partili Orhan Miroğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı'ya destek çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 10:42:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendi evini yakıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]