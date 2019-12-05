Son Dakika Haberleri: Kendi evini yakmak ve cinayet iddiasıyla tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kendi evini yakmak ve cinayet iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Kendi evini yakmak ve cinayet iddiasıyla tutuklandı

6 saat önce

Milas'ın Gazipaşa-Firuzpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir ikamette çıkan yangınla ilgili olarak biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Kendi evini yakmak ve cinayet iddiasıyla tutuklandı, System.String[]

Milas'ın Gazipaşa-Firuzpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir ikamette çıkan yangınla ilgili olarak biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ev sahibi olan kadın, cinayet ve kundaklama suçlarından tutuklandı.


Muğla'nın Milas ilçesinde, Gazipaşa - Firuzpaşa Mahallesi Dutluharım Sokağı'nda yer alan M.B.'ye ait olan evde 2 Aralık tarihinde gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangında ikamette bulunan Yüksel Semerci yaşamını yitirirken, H.S. ve Y.T. yaralı olarak kurtarılmıştı.


Konuyla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı bulgusuna ulaştı.


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ev sahibi M.B. ve yaralı olarak kurtulan Y. T. emniyetteki ifade işlemleri sona erdikten sonra adliyeye sevk edildi.


Mahkemede yeniden ifadelerine başvurulan şahıslardan Y.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ev sahibi M. B. tutuklandı.


Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şahısların, maktul Yüksel Semerci ile ev sahibi M. B.'nin alacak verecek nedeniyle tartıştıklarını belirttiler. - MUĞLA

Gazipaşa, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EŞİNİ 17 KEZ BIÇAKLADI
Saplantılı komşu 5 aylık hamile kadını kaçırdı Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 06:48:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendi evini yakmak ve cinayet iddiasıyla tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]