Kendi evini yaktı, söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde oturduğu evi ateşe veren bir kişi yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerine balta ile saldırdı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, olay Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak'ta meydana geldi. M.Y. isimli şahıs, Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak'ta bulunan müstakil evini ateşe verdi. M.Y. yangını söndürmek isteyen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırınca devreye polis girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken M.Y.'nin tepkisi ile karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. M.Y. itfaiye erlerine elinde balta ile saldırıp uzaklaştırdı. Bunun üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Polisler M.Y.'yi biber gazı ile etkisiz hale getirip kelepçeleyerek gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri, yangının yan evlere sıçramasını önlerken, yanan ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA