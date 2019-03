Kendi Gücümüzle Her Türlü Operasyonun Üstesinden Geliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Türkiye 'nin ekonomiye yönelik operasyonları bertaraf edecek güce sahip olduğunu belirterek, "10 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta zirveye ulaşan ve özellikle döviz üzerinden yapılmış olan bu büyük operasyon, hızlı bir şekilde bertaraf edildi. Bizim kimseye ihtiyacımız yok, biz kendi gücümüzle, kendi ürettiklerimizle her türlü operasyonun üstesinden geliyoruz." dedi.Bakan Yardımcısı Nebati, Burdur 'da "İş Dünyası Temsilcileri" toplantısında yaptığı konuşmada, Burdur'un göller bölgesinde bulunması, madencilik ve tarıma verdiği önem itibarıyla Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu söyledi.Türkiye'nin kolay kurulmadığını, zor koşullar altında büyük savaşlar verip bugünlere geldiğini aktaran Nebati, şöyle konuştu:"Hemen birkaç yıl sonra 100'üncü yılını kutlayacağımız bu ülke, Allah'ın izniyle varlığını, gücünü çok daha artırarak devam edecek, bundan eminiz, bizim şu anda yaptığımız şey şudur. Adımlarımızı hızlandırmak, o da yetmez hızlı yürümek, o da yetmez koşmak. Çünkü bu koşu sınırsız, sonsuz bir maratondur. Kökü, mazisi, kuvvetli ve geleceğe umutla bakan büyük bir yarıştır. Bu yarışın an itibariyle yöneticileri bizleriz, an itibarıyla iş dünyası burada, an itibarıyla bürokrasi burada. Bize düşen bu sorumluluğu, bu yükü taşımak ve attığımız her adımın bilinciyle hareket etmek. Tarih bize bu sorumluluğu yüklüyor.""Yepyeni bir sistemdeyiz"Nebati, Türkiye'nin sadece İslam dünyasının değil, dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, " Siyaset dünyası, kamu yönetimi gereğini yapıyor. Yepyeni bir sistemdeyiz, Cumhurbaşkanlığı sisteminde amaç neydi? Hızlı adım atmak, hızlı karar almak ve atılan bu kararların uygun ve yönetilebilir şekilde sonuçlar ortaya çıkarması. Çok şükür dolaştığımız illerde ve Ankara 'dan şunu görüyoruz. Adımlar hızlı atılıyor, sonuçlar iyi geliyor ve ülkenin geleceği inşallah çok daha umutlu bir şekilde büyüyerek devam ediyor." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar bulunduğuna işaret eden Nebati, şöyle devam etti:"Bu ülkeye zarar vermek için maalesef dahili ve harici bedbahtlar aramızdadır. Operasyonlar yapıyorlar, bu operasyonları çok şükür ki bertaraf edebilecek bir kudrete, güce sahibiz. Çünkü devlet, millet el ele, omuz omuzadır. Omuzla birbirine destek veren, attığı her adımı millet ve devlet çerçevesi içinde gerçekleştiren bir yapıya dönüştük. Birçok ülkenin yıllarca süren bu yeniden düzenleme faaliyetlerini, biz birkaç ayda gerçekleştirdik. 10 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta zirveye ulaşan ve özellikle döviz üzerinden yapılmış olan bu büyük operasyon, hızlı bir şekilde bertaraf edildi. Hemen bir ay sonra da 20 Eylül 'de açıklanan, Yeni Ekonomi Programı ile (YEP) ekonomide orta vadeli her türlü parametre ortaya konuldu.""Bu hükümet sırtını milletine dayamış"Bakan Yardımcısı Nebati, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın istihdam seferberliği başlattığına da değinerek, şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımız iş dünyasına güveniyor. İş dünyası söz veriyor çünkü biliyorlar ki, verdikleri sözü gerçekleştirdikleri zaman sadece kendi işletmeleri değil, ülke ekonomisine de katkı sağlayacaklar. İş dünyası biliyor ki, Sayın Cumhurbaşkanımız mutlaka her türlü adımı atacak bir iradeye sahiptir. İşte onun için bir istihdam seferberliği başlatıldı. Biz buradayız diyenler, sadece ellerini, gövdelerini taşın altına koymuyorlar, tüm ruhları ve gönülleriyle bu işe seferber olmuş durumdalar.IMF'den yardım, medet umanlar şu hesabı görmezden geliyor. İstihdam seferberliği, kredi seferberliği ile KOBİ'lere 22 milyar lira kaynak aktarıldı. Yine en az 50 milyar liraya ulaşan, bankaların kredi kartı ve diğer her türlü iyileştirmeleri, yapılandırmaları ve piyasaya sürdükleri rakamlar söz konusu. Bu nedenle, bizim kimseye ihtiyacımız yok, biz kendi gücümüzle, kendi ürettiklerimizle her türlü operasyonun üstesinden geliyoruz. Hiçbir yere, başkasına sırt dayamamıza gerek yok. Bu hükümet sırtını milletine dayamış, bu millet de sırtını Allah'a dayamış."Resmi açıklamaların sosyal medyada farklı şekillerde kullanıldığını da aktaran Nebati, "Bakanımız bir şey söylüyor, sosyal medyada farklı bir şey kullanılıyor. Cumhurbaşkanımız bir şey söylüyor, sosyal medyada farklı kullanılıyor, ama tekrar söylüyorum, gerçekler burada, biz daha iyi olacağız ve bu iyilik ve güzelliğimiz tüm cephemize yayılacak." diye konuştu.