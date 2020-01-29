Kendi hayatlarını hiçe sayıp başkalarının hayatlarını kurtarmaya devam ettiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendi hayatlarını hiçe sayıp başkalarının hayatlarını kurtarmaya devam ettiler - Son Dakika

Kendi hayatlarını hiçe sayıp başkalarının hayatlarını kurtarmaya devam ettiler

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen ve Diyarbakır'da da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında Diyarbakır 112 Acil Servis Komuta Merkezi çalışanlarının soğukkanlı bir şekilde gelen çağrılara cevap vermesi takdir topladı.

Kendi hayatlarını hiçe sayıp başkalarının hayatlarını kurtarmaya devam ettiler, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen ve Diyarbakır'da da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında Diyarbakır 112 Acil Servis Komuta Merkezi çalışanlarının soğukkanlı bir şekilde gelen çağrılara cevap vermesi takdir topladı. O anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedildi. Depremin en çok hissedildiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da 112 Acil Servis Komuta Merkezi çalışanlarının, depreme yakalanmalarına rağmen soğukkanlılıklarını koruyup kendi hayatlarını hiçe sayarak görevlerine devam etmesi takdir topladı. Deprem anında görevleri başında kalan sağlık çalışanları, vatandaşlardan gelen ihbarlara cevap vermeye devam etti.


Deprem nedeni ile elektriklerin kesildiği ve masaların sallandığı, görevlilerin soğukkanlılıklarını koruyarak vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verdiği görülüyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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