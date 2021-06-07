Kendi ihtiyaçlarını kadar ektikleri çilek bahçesini devlet desteğiyle büyüttüler - Son Dakika

Kendi ihtiyaçlarını kadar ektikleri çilek bahçesini devlet desteğiyle büyüttüler

-Pazarda yüksek fiyatına kızdılar şimdi 16 dönümlük çilek bahçeleri var

Çilek üreticisi Yalçın Nar;

"Senede 24 ton çilek üreterek bu işin ticaretine başladık"

"Hedefimiz 100-150 dönüm alanda çilek üretmek"

BİLECİK - Bilecik'te pazardan aldıkları çileğin yüksek fiyatına kızan Yalçın Nar ve eşi, şimdi köylerinde 16 dönümlük çilek bahçeleri var. Hedeflerinin 150 dönümü çıkartmak isteyen Nar çifti, ürünlerini diğer şehirlere satmayı amaçlıyor.

Bilecik merkeze bağlı Ulupınar Köyü'nde yaşayan Yalçın Nar, bir gün eşiyle birlikte gittikleri pazardan aldıkları çileğin yüksek fiyatına kızarak küçük çaplı kendileri ve çocuklarının yiyeceği kadar çilek üretmeye başladıklarını anlattı. Ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle başta 2,5 dönüm olan bahçesinden yüksek verim alan Nar, ilk olarak alanını 6 dönüme, ardından 16 dönüme çıkardılar. Çilek fidesi sayısını 125 bine çıkaran Nar, "Eşimin tavsiyesi üzerine biz bu işe girmiştik. Bir gün pazara gittiğimizde çilek alalım dedik. Baktık fiyatı çok yüksek. Dedik ki biz bahçemize, kendi ihtiyacımız kadar çilek ekelim, ama ufak bir hobi bahçesiyle başlamışken şu anda 16 döneme çıkardık. Şimdi senede 24 ton çilek üreterek bu işi pazara dönüştürdük. Çok da memnunuz. Şu anda dönümünde 1 buçuk ton gibi çilek üretmekteyiz" dedi.

"Hedefimiz 100-150 dönüm çilek"

Ürettikleri çilek hakkında bilgi veren Nar, "Çileğimizin cinsi 'albion' cinsidir. Yüksek rakımı sever, aroması çok güzeldir. Dün itibariyle ilk hasadımızı gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Benim bundan sonraki hedefim 100-150 dönümde üretim yapmak. Şehirlerarasına da satışımızı inşallah gerçekleştirmek istiyoruz. Biz buraya kadar geldiysek inanıyorum ki onu da başarırız. Şimdi burada sezonun ilk hasadını yapacağız. Çileği toptan 10, kilo bazında da 15 liradan satmaktayız" dedi.