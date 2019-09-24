Son Dakika Haberleri: Kendi imkanları ile örnek bir projeye imza attılar
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Kendi imkanları ile örnek bir projeye imza attılar

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Hamurköy muhtarlığı ve köy halkının işbirliği ile, güneş enerjisi sistemi kurulup, yer altından dalgıç pompa ile su çıkarıldı.

Kendi imkanları ile örnek bir projeye imza attılar, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Hamurköy muhtarlığı ve köy halkının işbirliği ile, güneş enerjisi sistemi kurulup, yer altından dalgıç pompa ile su çıkarıldı.


Projenin Hamurköy'e 1 kilometre uzaklıktaki elektrik ve suyun olmadığı noktada köydeki hayvanların özellikle yaz mevsiminde su ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.


Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda zenginliğe sahip olduğunu belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, "Sondajdan güneş enerjisi ile çıkarılan su, hem içme hem de sulama suyu olarak kullanılıyor. Bu projenin diğer köylerimize örnek olacağını umuyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Kaymakam Abbasoğlu ile birlikte Hamırköy'de incelemelerde bulunan Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, "Hamurköylü vatandaşlarımız, bölgemizde örnek olacak bir çalışmayı birlik ve beraberlik içerisinde başarmışlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyor bu projenin diğer köylerimize de örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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