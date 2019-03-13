Son Dakika Haberleri: Kendi İmkanlarıyla Bağlama Çalmayı Öğrendiler

Kendi İmkanlarıyla Bağlama Çalmayı Öğrendiler

1 saat önce

Sivas'ta kendi imkanları ile bağlama çalmayı öğrenen lise öğrencilerinin ilk çaldığı eser dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun ince bir yoldayım' türküsü oldu.

Kendi İmkanlarıyla Bağlama Çalmayı Öğrendiler, System.String[]
Sivas'ta kendi imkanları ile bağlama çalmayı öğrenen lise öğrencilerinin ilk çaldığı eser dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun ince bir yoldayım' türküsü oldu.

Şarkışla Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri kendi imkanları ve çabaları ile bağlama çalmayı öğrenmeyi başardılar. Öğrencilerin kendilerini kötü alışkanlıklardan, sosyal medya ve İnternet bağımlılığından uzaklaşmalarını sağlamak için aralarında yaptıkları ve okul müdürü Halit Seyfullah Aydoğan'ın da destek verdiği bir projeye imza attılar. Projenin İlk etkinliği ise bağlamada çalmayı ilk öğrendikleri dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' parçasını Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergene dinlettiler. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

Sivas, Aşık Veysel Şatıroğlu, Güncel
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