Kendi İmkanlarıyla Bağlattıkları Kanalizasyon 10 Yıl Dayandı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Efe Sokak'ta yaşayanlar, 10 yıl önce kendi imkanlarıyla döşettikleri kanalizasyon hattının zamanla yetersiz geldiğini söyledi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Efe Sokak'ta yaşayanlar, 10 yıl önce kendi imkanlarıyla döşettikleri kanalizasyon hattının zamanla yetersiz geldiğini söyledi. Sokak sakinleri, evlerinin bulunduğu yerin imarsız olması nedeniyle Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (MASKİ) sorunlarına çözüm bulunmadığını öne sürüp, tepki gösterdi.



Fevzi Çakmak Mahallesi Efe Sokak'ta bulunan Efe Küme Evleri'ndeki 15 hanede yaşayan toplam 70 kişi, 10 yıl önce kendi imkanlarıyla toplam 1800 lira harcayıp, iş makinesi tutarak, sokaklarına 60 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşetti. Geçen zamanda, yaptırılan bu kanalizasyon boruları yetersiz kaldı. Kanalizasyon hattında da sık sık patlaklar ve taşmalar meydana gelmesi üzerine sokak sakinleri, MASKİ'ye başvurdu. MASKİ yetkilileri, iddiaya göre, sokakta imar olmadığı gerekçesiyle hizmet götürmeyi kabul etmedi. Ne yapacağını şaşıran sokak sakinleri, taşan kanalizasyonun sağlık açısından tehlike oluşturmaya başladığını belirtip, yetkililerden sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istedi.



'BİRİ BİZİMLE İLGİLENSİN'



Sokakta yaşayanlardan Koçak Meşe (55), "Manisa Büyükşehir Belediyesi, defalarca başvurmamıza rağmen sokağımıza kanalizasyon hattı döşemedi. Geçen aralık ayında MASKİ'den evlerimizin bulunduğu yerin imarının olmadığı için hizmet verilemeyeceği bildirildi. Madem, evlerimizin bulunduğu yer imarsız, neden bizlere su bağlandı. Sokağın başına kadar kanalizasyon hattı gelmiş ama bizim sokağımızda yok. Ön tarafımızdaki sokak Türkiye, bizim oturduğumuz sokak ise başka bir ülkenin sınırında kalıyor da bizim mi haberimiz yok? Çöp ve emlak vergilerimizi ödüyoruz, gelen su faturalarını da ödüyoruz; ancak kanalizasyon istediğimizde 'İmar yok' deniyor. Sadece bizim sokakta değil bulunduğumuz mahallenin hiçbir tarafında imar yok. Biz hizmet istiyoruz. Biz bu pisliğin içerisinde yaşıyoruz. Lütfen birisi bizimle ilgilensin" diye konuştu.



'NE GELEN VAR NE GİDEN'



Sokak sakinlerinden Mahmut Merih (28) ise "Biz 10 yıl önce kendi imkanlarımızla kepçe tutarak 60 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı çektik. 10 yıldır buraya ne gelen var ne giden. Kendi imkanlarımızla çektiğimiz kanalizasyon borusu küçük boyutta. Bu nedenle yağmur yağdığı zaman yoğunluk olduğu zaman taşabiliyor. Artık sokağımızdaki hanelerde nüfus kalabalıklaşmaya başladı. Bu nedenle kanalizasyon yetmiyor. Bu nedenle mağduruz. Tek isteğimiz, kanalizasyon hattı döşenmesi. Bunu da bize çok görmesinler" dedi.



- Manisa

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