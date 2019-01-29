Kendi İmkanlarıyla Bağlattıkları Kanalizasyon 10 Yıl Dayandı (2)
24 dakika önce
MASKİ'DEN AÇIKLAMAManisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MASKİ) yapılan yazılı açıklamada, kanalizasyon hattı döşenmesi istenilen bölgede, henüz imar planı uygulaması olmadığı belirtildi.
MASKİ'DEN AÇIKLAMA
Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MASKİ) yapılan yazılı açıklamada, kanalizasyon hattı döşenmesi istenilen bölgede, henüz imar planı uygulaması olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılacak imar planı çalışması sonrasında yol sınırları değişebileceğinden bu bölgede ana kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirilememektedir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:36 Kaynak: DHA
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