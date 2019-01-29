Son Dakika Haberleri: Kendi İmkanlarıyla Bağlattıkları Kanalizasyon 10 Yıl Dayandı (2)

Kendi İmkanlarıyla Bağlattıkları Kanalizasyon 10 Yıl Dayandı (2)

24 dakika önce

MASKİ'DEN AÇIKLAMAManisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MASKİ) yapılan yazılı açıklamada, kanalizasyon hattı döşenmesi istenilen bölgede, henüz imar planı uygulaması olmadığı belirtildi.

Kendi İmkanlarıyla Bağlattıkları Kanalizasyon 10 Yıl Dayandı (2), System.String[]
MASKİ'DEN AÇIKLAMA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MASKİ) yapılan yazılı açıklamada, kanalizasyon hattı döşenmesi istenilen bölgede, henüz imar planı uygulaması olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılacak imar planı çalışması sonrasında yol sınırları değişebileceğinden bu bölgede ana kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirilememektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:36 Kaynak: DHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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