Kendi imkanlarıyla köyüne mesire alanı yaptırıyor

Yozgat merkeze bağlı Kuyumcu köyünden 49 yıl önce Avustralya'ya giden Çakır Çiğdem, vatandaşların kullanması için köyüne kendi imkanlarıyla mesire alanı yaptırıyor.

Yozgat merkeze bağlı Kuyumcu köyünden 49 yıl önce Avustralya'ya giden Çakır Çiğdem, vatandaşların kullanması için köyüne kendi imkanlarıyla mesire alanı yaptırıyor.



Kuyumcu köyünden 49 yıl önce Avustralya çalışmak için giden 61 yaşındaki Çakır Çiğdem, aradan geçen yıllara rağmen köyünü unutmayarak, köyü için park ve mesire alanını yaptırıyor. Bayraklı mevkiinde yapılacak olan mesire alanı için çalışmalara başlayan işçiler, kısa zaman içerisinde çalışmaları tamamlayarak park ve mesire alanını köy halkının hizmetine sunacak.



Köylerinin ihtiyacı olan mesire alanını kazandırdıkları için gurbetçi vatandaş Çakır Çiğdem'e teşekkür eden Kuyumcu Köyü muhtarı Hasgül Yayla, "Kendisine teşekkür ediyoruz, bize bu mesire alanını kazandırdığı için. Kendisi 1972'de Avustralya'ya gitmişti. Ancak köyünü unutmayarak bizlere mesire alanı yaptırıyor. Vatandaşlar artık buraya gelecek piknik yapacak, dinlenecek. Biz de buraları ağaçlandıracağız. Burayı hatırlayarak köyünü unutmayarak bizleri onurlandıran Çakır Çiğdem'e çok teşekkür ediyorum" dedi.



Köyünden ayrılalı 49 yıl olduğunu ve gönül bağını hiçbir zaman kaybetmediğini söyleyen gurbetçi vatandaş Çakır Çiğdem ise "Ben bu köyden ayrılalı 49 yıl oldu. Bizim köyde iki üç ailenin oturup piknik yapacağı bir alan yok. Bu düşünceyle böyle bir hizmeti köyüme kazandırmak istedim. İnşallah bunu bitirince çok güzel olacak. İsteyen herkes burada zamanını geçirecek" dedi. - YOZGAT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Çağbaba adıyla anılan türbe, gladyatör mezarı çıktı

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı

Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı