Kendi İmkanlarıyla Sokak Kedilerini Besliyor
1 saat önce
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Akbulut, üç senedir kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sokağındaki kedileri besliyor.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Akbulut
, üç senedir kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sokağındaki kedileri besliyor.
Hayvan sevgisi çocukluk yıllarında başlayan iki çocuk babası Akbulut, çocuklarına da bu sevgiyi aşılayabilmek için evinde kedi beslemeye başladı. Evdeki kedisinden hareketle sokakta yaşayan canlılara da yardım etmesi gerektiğini düşünen Akbulut, üç yıldır düzenli olarak mama ve duyarlı kasaplardan temin ettiği et parçalarıyla apartmanın bahçesinde ve sokağında yaşayan kedilere yiyecek veriyor.
Yaşadığı çevrenin bütün canlılar için ortak alan olduğu bilinciyle yola çıktığını anlatan Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kış aylarında havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara bakma sorumluluğu hissettiğini söyledi.
Yıllardır arabasında mama taşıdığını ve bu mamalarla sokakta gördüğü hayvanları beslediğini belirten Akbulut, "Bu mahalleye taşınalı 3 yıl oldu. Binamızın ön ve arka bahçesinde yaklaşık 12 tane kediyi besliyoruz. Bunlar mahallenin kedisi. Doğal olarak sokağımız onların kendi alanları. Biz de bu hayvanlara sabah akşam kuru mama takviyesi veriyoruz. Kasaplardan sürekli diyalog içinde olduklarımız var. Onlardan temin ettiğimiz ciğer ve tavuk parçasını haşlayıp kuru ekmek kırıntılarıyla karıştırarak veriyoruz. Hem bu şekilde ekmek israfını da önlüyoruz." şeklinde konuştu.
Hayvanların da en az insanlar kadar yaşama özgürlüğü olduğunun altını çizen Akbulut, insanlara gösterilen saygının tüm canlılara gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:01 Kaynak: AA
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