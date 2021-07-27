Kendi imkanlarıyla ürettikleri kulübeler sokak hayvanlarına yuva oluyor - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Marangoz Birimi tarafından üretilen kulübeler sokak hayvanlarına yuva oluyor.

Ekipler tarafından tasarlanan kulübeler, ilk aşamasından son aşamasına kadar belediye imkanları ile atölyelerde üretilerek gelen talepler doğrultusunda ilçenin çeşitli noktalarına yerleştiriliyor. Özellikle kış aylarında hayati öneme sahip kulübelerin yanı sıra, sokak hayvanları ve kırsal alanlardaki can dostlara mama ve su takviyeleri de düzenli aralıklarla yapılmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, belediyenin can dostlarımız için çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - BİLECİK