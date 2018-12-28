Son Dakika Haberleri: Kendi İşini Kuracak 4 Engeliye Hibe Desteği Verildi

Kendi İşini Kuracak 4 Engeliye Hibe Desteği Verildi

43 dakika önce

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında kendi işlerini kurmak isteyen 4 engelliye hibe desteği verildi.

Kendi İşini Kuracak 4 Engeliye Hibe Desteği Verildi, System.String[]
İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında kendi işlerini kurmak isteyen 4 engelliye hibe desteği verildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hibe almaya hak kazanan Mesut Kaygusuz, Erol Şavk, Hasan Ceylan ve Emine Karakış'ı makamında ağırladı.

Vali Köşger, Emine Karakış'a 48 bin 264, Hasan Ceylan'a 44 bin, Erol Şavk'a 43 bin ve Mesut Kaygusuz'a 33 bin 150 liralık çeklerini teslim etti.

Burada konuşan Köşger, Aydın'da iş sorununun olmadığını söyledi.

Birçok kişiye meslek edindirmek için çalışmaların devam ettiğini aktaran Köşger, "İş başında eğitimi veriyoruz. Her türlü imkanı zorluyoruz. Aydın'da eleman ihtiyacı henüz bitmiş değil. Çok büyük imkanlar var. Yeter ki insanımız çalışmak ve üretmek istesin. Hiçbir şey engel değil. Yeter ki yürek olsun, bilek olsun, çalışsın. Her şeyden önce niyet olsun." dedi.

Projelerin artarak devam etmesini istediklerini söyleyen İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi de, "En son projeleri onaylanıp kabul edilen 4 arkadaşımız var. Ocak ayında da onaylanacak 19 projemiz var. Bunlardan 11'i engelli, 8'i eski hükümlü. Bunların çoğalmasını istiyoruz. İnşallah bu artarak devam eder. Bütçemiz sınırsız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:15 Kaynak: AA

Selim Köşger, İŞKUR, Aydın, Güncel
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