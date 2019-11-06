Son Dakika Haberleri: Kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlü projeleri başvurusu başladı
Son Dakika Güncel Kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlü projeleri başvurusu başladı

Kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlü projeleri başvurusu başladı

6 saat önce

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlü projeleri başvurusunun başladığını söyledi.

Kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlü projeleri başvurusu başladı, System.String[]

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlü projeleri başvurusunun başladığını söyledi.


Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek açıklamasında; "Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyon'a sunulmak üzere 2020/1. Dönem Engelli ve Eski Hükümlü Proje başvuruları başladığını belirtti. Ayçiçek, "Hayvancılık işi yapacak engellilere en fazla 39.000,00 TL, işletme kuracak engellilere ise en fazla 50.000,00 TL'ye kadar hibe desteği verilecektir. Eski hükümlülere ise asgari ücretin brütünün 15 (on beş) katı oranında (38.376,00 TL) hibe desteği verilecektir" dedi.


Hibe Projelerine başvurmak isteyen engelli bireylerin; Kayseri İl Müdürlüğü'ne, Eski Hükümlülerin ise Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 18 Aralık 2019 mesai bitimine kadar www.iskur.gov.tr adresinde yayınlanan başvuru rehberi doğrultusunda hazırlayacakları dosyaları ile başvuru yapması gerekmektedir. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi
Oyuncu çift Alper Saldıran ile Pınar Tuncegil tek celsede boşandı Mansur Yavaş'tan öğrencilere bir müjde daha! Öğrenci kartında yaş sınırlaması kaldırıldı Lokmacılar birer birer kapanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 17:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlü projeleri başvurusu başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]