Son Dakika Haberleri: Kendi işini kurmak isteyen engelli ve hükümlülerin proje başvuruları 28 Haziran'da bitiyor
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Kendi işini kurmak isteyen engelli ve hükümlülerin proje başvuruları 28 Haziran'da bitiyor

8 saat önce

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Vekili Halil Bozkurt, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin hazırlayacakları projelere destek vereceklerini belirterek, başvuruların 28 Haziran 2019 tarihinde mesai bitimine kadar yapılması gerektiğini söyledi.

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve hükümlülerin proje başvuruları 28 Haziran'da bitiyor, System.String[]
Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Vekili Halil Bozkurt, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin hazırlayacakları projelere destek vereceklerini belirterek, başvuruların 28 Haziran 2019 tarihinde mesai bitimine kadar yapılması gerektiğini söyledi.

Mersin İŞKUR İl Müdür Vekili Bozkurt, katıldığı bir radyo programında, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin hazırlayacakları projelere verilen destekler hakkında açıklamalarda bulundu. Bozkurt, Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü olarak, iş arayan ve işverenlerin yanında dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik hayata uyumlarının arttırılması, işgücü piyasasında istihdam edilmeleri ve kendi işlerini kurmalarına yönelik çalışmaları sürdürmeye devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması ve kendi işlerini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin hazırlayacakları projelere destek vereceklerini anımsatan Bozkurt, proje başvurularının başladığını belirtti.

Başvuruların 28 Haziran 2019 tarihinde sona ereceğini bildiren Bozkurt, proje başvuru dokümanlarının www.iskur.gov.tr adresinden temin edilebileceğini kaydetti. Bozkurt, engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, iş yerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlülerin projelerini hazırlayarak, Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü ile Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur Hizmet Merkezlerine ve bulundukları illerdeki İŞKUR İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla 28 Haziran 2019 tarihinde mesai bitimine kadar teslim edebileceklerini söyledi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Mersin, Ekonomi
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