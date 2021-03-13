Kendi işini kurmak isteyen engelliler için 'hibe desteği' başvuruları başladı - Son Dakika

Kendi işinin patronu olmak isteyen engelliler için 'hibe desteği' başvuruları başladı. E-Devlet üzerinden yapılabilecek başvurular için son tarih 16 Nisan 2021 olarak belirlendi.

İŞKUR tarafından 2014 yılından itibaren kendi işini kurmak isteyen engellilere hibe desteği veriliyor. Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla alınan hibe desteği başvurularını artık engelli vatandaşların evden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri E-Devlet platformuna taşıyarak daha fazla engellinin girişimciliğine destek olmak amacıyla online başvuru yapmaları sağlandı.

İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 65 bin TL, tarım ve hayvancılık projelerinde ise hibe desteği 59 bin TL'ye kadar hibe desteği veriliyor. 16 Nisan 2021 tarihine kadar E-Devlet üzerinden online olarak başvuruların yapılabileceği hibe desteği için İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü tarafından da proje hazırlama sürecinde en üst düzeyde destek verilecek. Başvuru yapmak isteyen engelli vatandaşlar İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü ve hizmet merkezi personelinden teknik destek alabilecekler.

Aydın'da bugüne kadar 145 işletme kuruldu

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü tarafından sağlanan hibe desteği ile 2016 yılından bugüne kadar 87'si engelli, 58'i eski hükümlülere ait olan 145 işletme kuruldu. Bu işletmeler için yaklaşık 6 milyon TL hibe desteği ödenerek Aydın ekonomisine de büyük katkı sağlanıldı. 20 işletmenin de kurulma çalışmalarına devam ederken, İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü hibe desteği ile kurulan işletme sayısında ülkemizde en ön sıralarda yer aldı.

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "18 yaşından büyük olan, en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olan ve emekli olmayan vatandaşlarımız hibe desteği başvurularını 16 Nisan 2021 tarihine kadar yapabilirler. Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiyi İŞKUR Aydın İl Müdürlüğümüz, hizmet merkezlerimiz ve www.iskur.gov.tr internet sitemizden alabilirler. İlimizdeki kendi işini kurmak isteyen tüm engelli vatandaşlarımızı başvuru yapmaya davet ediyoruz. 'Hayaller engelsizdir' diyerek engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdildi. - AYDIN