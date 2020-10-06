Kendi isminin verildiği 'Ayşehanım yer fıstığı' ABD'ye rakip oldu - Son Dakika

ADANA'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Generasyon Atlatma Merkezi Sorumlusu olarak görev yapan Dr. Ayşe Nuran Çil, 12 yıl üzerinde çalıştığı ve kendi isminin verildiği 'Ayşehanım' çeşidi yer fıstığının hasadını yaptı. Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin yüzde 90'ını oluşturan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli 'NC7' türü yer fıstığına rakip bir tür yetiştirdiğini söyleyen Çil, "Ürettiğimiz yer fıstığı ABD'nin piyasada olan ürününden çok kaliteli. Çünkü lezzet açısından acı bir tat vermiyor, kabuğu ince ve ağızda kolay dağılıyor. Ayrıca dönüm başına 100 kiloya kadar fazla hasat yapılıyor" dedi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Generasyon Atlatma Merkezi Sorumlusu olarak görev yapan Dr. Ayşe Nuran Çil, Osmaniye başta olmak üzere Çukurova bölgesinde ekimi yapılan yer fıstığı tohumu üzerinde 12 yıl önce çalışmaya başladı. Türkiye'de, yüzde 90 ekimi yapılan ABD menşeli 'NC7' adlı ürüne rakip bir tohum geliştirmeyi amaçlayan Çil, geçen aylarda ekimini yaptığı yer fıstığının hasadını gerçekleştirdi.

ABD'YE RAKİP OLDU, ADINI VERDİHasadın ardından ABD menşeli yer fıstığı ile kendi geliştirdiği ürünü karşılaştıran Çil, iki ürün arasında belirgin fark olduğunu labaratuvar ortamında gözlemledi. Hasat ettiği fıstığın kavrulduktan sonra renginde fazla kararma olmadığını, yine kavrulduktan sonra acılaşmadığı ve çerez kalitesi olarak son derece lezzetli olduğunu saptayan Çil, ürünün patentini almak için başvuru yaptı. Kurul tarafından yapılan toplantıda tam not alan yer fıstığına ise Dr. Ayşe Nuran Çil'in başarısından dolayı 'Ayşehanım' adı verildi. Elde ettiği tohumdan dönüm başına daha fazla verim alındığını anlatan Çil, "Aslında amacımız ABD'ye alternatif bir ürün çıkarmaktı. Ama 12 yıllık çalışma sonucunda gördük ki bizim ürettiğimiz yer fıstığı, ABD'nin piyasada olan ürününden çok kaliteli. Çünkü lezzet açısından acı bir tat vermiyor, kabuğu ince ve ağızda kolay dağılıyor. Ayrıca dönüm başına 100 kiloya kadar fazla hasat yapılıyor. Bazı üreticilerimiz tohumun hasadını yaptı, elde edilen sonuç çok başarılı. Tüm dünyaya ihraç edilebilecek bir çerezlik yer fıstığı tohumumuz oldu. Kendi ismimin verilmesi de ayrı bir gurur. Ayşehanım dünya markası olabilir" diye konuştu.