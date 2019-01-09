Son Dakika Haberleri: Kendi Kanınızla Gelen Gençlik

Kendi Kanınızla Gelen Gençlik

1 saat önce

PRP uygulaması ile cilt lekelerinin, ciltteki çatlakların ve yaraların tedavisinde, cilt gençleştirme de olumlu etkiler görülmektedir.Peki bu gençleşme nasıl oluyor ? Medikal Estetik Uzmanı Doktor Jale Şenyurt konu ile ilgili bilgiler verdi.

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PRP, Platelet Rich Plasma – platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. Bubir kişiden alınan küçük miktardaki kanın özel bir tüpe konularak santrfüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen az miktardaki "platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma"nın (PRP), yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesini temel alır.

Uygulama hangi yollarla yapılmaktadır?

Uygulamalarda PRP ile hazırlanan maskeler kullanılabildiği gibi mezoterapi ve volüm artırıcı tedavilerde de PRP kullanılabilmektedir. En genel tanımla estetik tıpta PRP yüz, boyun, dekolte bölgesi, eller, bacak içleri, kollar gibi vücut bölümlerinde;

Lazer/ peeling gibi uygulamalardan hemen sonra, derinin hızla yapılanmasını sağlamak,deride yılların ve UV ışınlarına maruz kalmanın sonuçlarını geriye döndürecek biçimde kırışıklıkların düzelmesini, çöküntülerin giderilmesini, esneklik ve parlaklığının yeniden kazandırılmasını sağlamak,

iyileşmesi uzun süren yara, çatlak ve deri niteliğinin zarar gördüğü durumların kontrolünü sağlamak,saç dökülmesinde tek başına kullanmak veya diğer tedavi seçeneklerinin etkisini güçlendirmek…..gibi amaçlarla ve yukarıda belirtilen alanlar dışında pek çok alanda başarıyla uygulanmaktadır.

(PRP) uygulamasında amaç nedir?

Plateletler – veya diğer adıyla trombositler — vücudumuzdaki hasarlı dokuların onarımını ve doğal hallerine dönmelerini sağlamak için gerekli olan "büyüme faktörlerini" yapısında barındıran kan bileşenleridir. Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda kanımız plateletleri bu dokuya toplayarak bir onarım süreci başlatır, PRP uygulamasının amacı ise bu hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda plateleti verebilmektir, böylece hasarlı dokunun onarımı da bu kadar hızla ve güçlü bir şekilde başlar ve daha çabuk sonuçlanır, çünkü PRP ile elde edilen plateletlerin yoğunluğu kandakinden 2 ile 4 kat fazladır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:17 Kaynak: Bültenler

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