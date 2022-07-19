Kendi Kendini Onarabilen Robot Balık, Plastik Krizinin Çözümü İçin Bir Umut Oldu

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, su kütlelerindeki mikroplastikleri "yiyebilen" ve hasar gördüğünde kendini onarabilen ve ışıkla çalışan balık şeklinde yüzen bir robot geliştirdi. 5 milimetreden küçük plastik parçalar olan mikroplastikler, okyanuslarda fazla miktarda ve yaygın olarak bulunuyor. Deniz organizmaları tarafından kolayca yenilen ve besin zinciri yoluyla yayılan mikroplastikler, insan ve ekosistem sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Nano Letters dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, sert midye kabuklarından elde edilen güçlü, dayanıklı ve esnek bir malzeme olan sedeften esinlenen Sichuan Üniversitesi'nden bilim insanları, dayanıklı, esnek ve kendi kendini onaran bir nanokompozit yaratmak için sedefin grafen bazlı gradyan nano yapısını modelledi.

Araştırma ekibi daha sonra 15 milimetrelik balık benzeri yumuşak bir robot geliştirmek için bu yeni malzemeyi kullandı ve robotun hızlı bir şekilde yüzmesini ve okyanuslardaki mikroplastikleri emmesini sağlayarak yumuşak robotun işlevini yerine getirmesiyle hızlı hareket etmesinin birarada olamaması sorununu ortadan kaldırdı. "Yumuşak robotların karmaşık su ortamlarında çalışırken yüksek uyarlanabilirliğe ve çevresel toleransa sahip olması gerekiyor" diyen araştırma makalesinin baş yazarı Wang Yuyan, mevcut yumuşak robotların genellikle hidrojeller ya da silikon kauçuktan oluştuğunu ve bunların doğası gereği mekanik olarak daha alt seviyede olduğunu, kolayca zarar görebildiğini ve işlevleri entegre etmekte güçlük çektiğini sözlerine ekledi.

Araştırma, geleneksel homojen biçimde dağılmış malzeme yapılarıyla karşılaştırıldığında balık şeklindeki yumuşak robotta kullanılan yeni malzemenin, katmanlar arasında çok moleküllü etkileşime sahip olduğunu ve bunun robotun hasar gördüğünde bile sağlamlığını ve işlevselliğini geri kazanmasını ve mikroplastik toplama operasyonlarına devam etmesini sağladığını gösterdi. Ayrıca robotik balık, yumuşak yüzücülerin daha önce bilinen hızını aşan ve bir planktonunkiyle karşılaştırılabilir derecede, saniyede vücut uzunluğunun 2,67 katı hızla yüzebiliyor. Bu yumuşak robot şimdilik, yalnızca su yüzeyinden mikroplastikleri yönsel açıdan toplama işlevini entegre ediyor. Büyük çaplı uygulamadan önce tüm bu işlevlerin optimize edilmesi ve iyileştirilmesi gerekiyor. Makalede, araştırmacıların şu anda su altında mikroplastik atıkları tespit edebilecek ve canlı verileri çevrimiçi paylaşabilecek yeni bir malzeme üzerinde çalıştıkları da belirtildi. Yeni nano yapısal tasarımın diğer entegre robotlara etkin bir şekilde genişletilmiş bir yol sunması ve güneş enerjisi üretimi, kimyasal reaksiyon katalizi, biyotıp ve havacılık gibi birçok alanda uygulanması bekleniyor.