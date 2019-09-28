Kendi kendini tozlayabilen Oğuzlar cevizi talep görüyor

Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin gerçekleştiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yetişen ceviz fidanı, kendi kendini tozlama ve her yerde yetişebilme özelliklerinden dolayı Türkiye genelinden talep görüyor.

Türkiye'nin uluslararası tanınırlığa sahip ceviz türü olan Oğuzlar cevizinden, kendi kendini tozlaması sayesinde çevresinde başka bir ceviz ağacına ihtiyaç duymaksızın yüksek verim alınabiliyor.

Kolay kırılan ince kabuğu ve dil yakmayan lezzetiyle öne çıkan Oğuzlar cevizi, yan dal verimi ve karasal iklimin hakim olduğu her yerde yetişmesi gibi özellikleriyle diğer yerli ceviz türlerinden ayrılıyor.

2016'da il dışına 10 bin ceviz fidanı satılırken, bu rakam 2017'de 20 bine, geçen yıl ise 40 bine çıktı.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede meyve bahçelerinin yanı sıra ceviz fidanı yetiştirmek üzere çok sayıda bahçe bulunduğunu söyledi.

"Aydın'da da Gümüşhane'de de ceviz bahçesi oluşturduk"

Fidanların aşılanarak Türkiye'nin 7 bölgesine de satıldığını belirten Hantal, "Türkiye'nin hemen her bölgesine Oğuzlar ceviz fidesi sattık. Ayrıca birçok ilde ceviz bahçeleri kurduk. Geçen yıl Aydın'dan Burdur'a, Antalya'dan Gümüşhane'ye kadar birbirinden farklı illere ceviz bahçesi oluşturduk. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 10 rakımlı bir yerde ceviz bahçesi kurduk. Toros Dağları'nda oluşturduğumuz ceviz bahçeleri de var. Bu ceviz 0 rakımda da bin 800 rakımda da yetişiyor." dedi.

Ağacın en önemli özelliğinin verim için başka bir ceviz ağacına ihtiyaç duymaması olduğunun altını çizen Hantal, şöyle devam etti:

"Oğuzlar cevizi ağacının en önemli özelliği, kendi kendini tozlayabilmesi. Herhangi bir yere dikilen tek bir Oğuzlar ceviz fidanı, çevresinde başka bir ceviz ağacına ihtiyaç duymaksızın verim verebilir. Erkeği ve dişisi aynı ağaçta olan bir türdür. Bunun da dünyada rakibi ya da benzeri yoktur. Diğer türlerde ayrıca tozlamalı ceviz dikilir ancak Oğuzlar cevizi tek bir adet dahi dikilebilir."

Oğuzlar cevizi fidanını bu yıl "mavi sertifika" ile üretmeye başladıklarını aktaran Hantal, gerek tüketicinin gerekse üreticinin bu cevizden son derece memnun olduğunu vurguladı.

Yan dal verimi yüksek olan ağacın bir dalda 12 dala kadar çatal çıkarabildiğine işaret eden Hantal, "Bu sayede ağaç kısa sürede yüksek verime ulaşıyor. Oğuzlar cevizimiz toprakla buluştuğu her yerde verim verir. Meyve olarak ülkemizde ün kazanan Oğuzlar cevizinin ağacının bilinirliği de her yıl artıyor. Yerli ve milli, Anadolu'nun bağrından yetişen bir tür." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Köylere Gelir Getirici Orman Projesi" kapsamında binlerce Oğuzlar ceviz fidanının toprakla buluştuğunu dile getiren Hantal, "Geçen yıl Çorum'un farklı bölgelerine 20 bin civarında Oğuzlar cevizi fidanı diktik. Ayrıca Samsun'un Vezirköprü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne ceviz fidanı verdik. Bu yıl da inşallah Tokat'ta Oğuzlar ceviz fidanı dikeceğiz." diye konuştu.

Oğuzlar cevizinin 500 yıllık geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Hantal, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500 yıldır bu bölgede Oğuzlar cevizi yetiştirildiğini biliyoruz. Günümüzde ilçemizde 200'den fazla yaşa sahip, hala veren ceviz ağaçlarımız var. 1960'lı yıllarda ceviz kerestesinin gündeme gelmesiyle veren ceviz ağaçlarının kütükleri satılmış. Her yıl 10 liralık ürün veren ağaçlar, 20 lira verilerek tüccarlar tarafından satın alınıp kesilmiş. Kalan az sayıda ağaçtan alınan aşılar, bugün ilçemizdeki ceviz mevcudiyetini oluşturuyor. Şu anda bölgemizde yalnızca Oğuzlar cevizi yetiştiriliyor. İlçemizin tek geçim kaynağı ceviz."