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Kendi küçük sevgisi büyük...Doğum gününü barınaktaki can dostlarla kutladı - Son Dakika

Kendi küçük sevgisi büyük...Doğum gününü barınaktaki can dostlarla kutladı

15.02.2022 11:34

Kendi küçük sevgisi büyük...Doğum gününü barınaktaki can dostlarla kutladı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan minik kız, 8'inci yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte geçici hayvan bakım evindeki sokak hayvanlarıyla kutladı.

Kendi küçük sevgisi büyük...Doğum gününü barınaktaki can dostlarla kutladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan minik kız, 8'inci yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte geçici hayvan bakım evindeki sokak hayvanlarıyla kutladı. Yüreğindeki hayvan sevgisiyle duygulandıran Kasap, "Diğer çocuklara da şunu söylemek isterim. Gelin barınaktan kedi-köpek alın. Petşoplardan almayın" dedi. Öte yandan Irmak ve arkadaşları bakım evindeki sokak hayvanlarına kuru mama bağışlamayı da ihmal etmedi.

Lüleburgaz'da can dostlarla insan arasındaki sevginin güzel bir örneği yaşandı. İkinci sınıf öğrencisi Irmak Kasap, 8'inci yaş gününü sokak hayvanlarına bağışlamak istedi. Küçük kız bu durumu annesi Beste Burcu Kasap'a açtı. Anne Beste Burcu Kasap da durumu yetkililere bildirdi. Sevindiren durum karşısında Geçici Hayvan Bakım Evi'nin kapıları Irmak Kasap ve arkadaşlarına açıldı.

"Doğum günümü hayvanlara hediye ettim"

Küçük Irmak, can dostları çok sevdiğini belirterek, "Bugün buraya hayvanlara bağış yapmak için geldik. Doğum günümü de ben hayvanlara hediye etmek istedim. Diğer çocuklara şunu söylemek isterim. gelin barınaktan kedi-köpek alın" dedi.

"Amacımız topluma duyarlı birey yetiştirmek"

Kızının içindeki hayvan sevgisinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen anne Beste Burcu Kasap, "Her anne baba gibi ben de bugün burada bunca yıl verdiğimiz emeğin karşılığını görmekten çok mutluyum. Çünkü hepimiz gibi en büyük dileğimiz çocuklarımızın topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamaktı. Özellikle Irmak bana böyle bir fikri olduğunu söyleyince çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

"Bu çok güzel bir duygu"

Irmak'ın öğrenim gördüğü okulun müdür yardımcısı Gizem Döş de öğrencisinin doğum gününü sokak hayvanlarına bağışlama düşüncesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Doğum günü için neler yapılması gerektiğini konuşurken 'Ben can dostlarımızla bir proje planlamak istiyorum' demiş. Bu çok güzel bir duygu. Açıkçası öğrencimizin hayvanlara karşı sevgisini onlara bir şeyler yaparak paylaşması çok güzel. Bizler de destek olmak için bugün burada bulunuyoruz" diye konuştu.

Kendi küçük sevgisi büyük...Doğum gününü barınaktaki can dostlarla kutladı
Kendi küçük sevgisi büyük...Doğum gününü barınaktaki can dostlarla kutladı
Kendi küçük sevgisi büyük...Doğum gününü barınaktaki can dostlarla kutladı

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Kırklareli, Lüleburgaz, Doğum, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kendi küçük sevgisi büyük...Doğum gününü barınaktaki can dostlarla kutladı - Son Dakika


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