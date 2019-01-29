Son Dakika Haberleri: Kendi Küçük Yüreği Büyük

Kendi Küçük Yüreği Büyük

7 dakika önce

Çorlu'da bir lise öğrencisi, sunduğu piyano resitalinden elde ettiği geliri öksüz ve yetim çocuklara verilmek üzere Çorlu Kaymakamlığı'na bağışladı.

Kendi Küçük Yüreği Büyük, System.String[]
Çorlu'da bir lise öğrencisi, sunduğu piyano resitalinden elde ettiği geliri öksüz ve yetim çocuklara verilmek üzere Çorlu Kaymakamlığı'na bağışladı.

Galatasaray Lisesi'nde okuyan ve geçen yıl verdiği piyano resitalinden elde ettiği 9 bin 500 TL geliri öksüz ve yetim çocuklara bağışlanmak üzere Çorlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (Çorlu SYDV) teslim eden İbrahim Cem Yıldırım adlı lise öğrencisi, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Sarılı babası ile birlikte ziyaretine gelen öğrenciye duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:05 Kaynak: İHA

Galatasaray, Cafer Sarılı, Çorlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Kasımpaşalı Diagne İçin Teklifte Bulundu Kasımpaşa Başkan Vekili, Mbaye Diagne İçin Galatasaray ile Görüştüklerini Açıkladı

Galatasaray'ın Gündemindeki Ze Luis, Spartak Moskova'dan Ayrılmak İstemiyor Galatasaray Tribünleri Boluspor Maçında "Taraftar Çıldırdı Forvet İstiyor" Tezahüratında Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 21:12:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendi Küçük Yüreği Büyük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]