Üye Girişi
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı - Son Dakika

Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı

24.07.2021 16:34

Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında Ünye ilçesinde kurulan stantta ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı.

Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında Ünye ilçesinde kurulan stantta ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin DOKA 2019 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yürüttüğü "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında açılan stant Ünye'de kuruldu. Proje kapsamında hayata geçirilen ev hanımlarını destekleme ve geliştirme kursları sayesinde bir araya gelen dört kadın, kendi ürettikleri yiyecekleri ve yemekleri kurulan stantta müşterilerine satmaya başladı.

"Aldığımız kurs ile kendi ürettiklerimizi satıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" adı altında alınan kurs sayesinde kendi üretimlerini satışa başladıklarını ifade eden dört ev hanımından biri olan 38 yaşındaki Aysun Balcı, "Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 3 ay boyunca yöresel lezzetler akademisi kursuna gittik. Bu bizim için kolay bir süreç olmadı ancak bizler ev hanımları olarak bu kursa devam ettik. Sonuç olarak Ordu Büyükşehir Belediyesinin bize sunduğu bu imkandan faydalandık. Dört ev hanımı olarak bu işe kalkıştık. Burada kendi ürettiğimiz ve bahçelerimizde yetiştirdiğimiz ürünlerimiz var. Melevcen, erişte, ıhlamur, reçel, cennet hurması, pekmez, kahvaltılık soslarımız, yaprak tuzlama, turşu çeşitlerimiz var. Önümüzdeki günlerde ise bu çeşitlerimiz daha da artacak. Şimdilik bizler 4 kişi olarak bu işe başladık. Ancak işlerimiz ilerlediği taktirde sayımızı arttırmayı düşünüyoruz" dedi.

İlerleyen günlerde ise yöresel ürün stantlarının tamamlanmasının ardından ürün çeşitliliğinin daha da artacağı bildirildi.

Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı
Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti 17:34 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı 17:29 Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı UNESCO'nun Ayasofya'daki değişikliklerin bildirilmesi için yaptığı uyarıya Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor 15:50 UNESCO'nun Ayasofya'daki değişikliklerin bildirilmesi için yaptığı uyarıya Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor
Boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtaran adam yorgun düşüp akıntıya kapılarak boğuldu 15:42 Boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtaran adam yorgun düşüp akıntıya kapılarak boğuldu Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere 15:23 Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır 13:53 Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! 12:45 Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız 12:00 Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız

Son Dakika Haberleri
17:34 Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı
17:33 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti
17:32 CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti
17:28 Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
17:20 İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti
17:05 Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! 7 sporcumuz finale kaldı
16:59 Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye de 1 hektarlık alana zarar verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya sözleri: Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun
15:22 Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
14:06 Stancu'dan, Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil
Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı         
17:34
CHP'li İslam'ın CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti         
17:32
İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti         
17:21
Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi         
15:49
Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü         
15:33
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli         
13:33
Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı         
12:09
36 metre derinliğe gömülüp 6 ayda hazır hale geliyor! Karaman'ın peyniri dünyaca ünlü Fransız rokfor peynirine rakip 36 metre derinliğe gömülüp 6 ayda hazır hale geliyor! Karaman'ın peyniri dünyaca ünlü Fransız rokfor peynirine rakip         
11:51
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı         
11:50
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
11:19
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 17:38:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordulu ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement