Kendi mahallesindeki evleri işaretledi - Son Dakika
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Kendi mahallesindeki evleri işaretledi

6 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde Alevi vatandaşlara ait evlerin kapılarını ve duvarlarını işaretleyen zanlı yakalandı.

Kendi mahallesindeki evleri işaretledi, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde Alevi vatandaşlara ait evlerin kapılarını ve duvarlarını işaretleyen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alevi vatandaşların yaşadığı mahallenin muhtarı, dün gece Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak 5 evin kapısına ve duvarlarına yazı yazıldığını ve işaret konulduğunu bildirdi.

Yapılan incelemede mahalledeki 5 evin kapı ve duvarlarına "Aleviler gitsin, Türkiye Müslümandır" yazıldığı, "X" işareti konulduğu belirlendi.

Söz konusu yazıları yazan şüphelinin aynı mahallede ikamet eden ve muhtarın yeğeni B.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli, jandarma ekiplerince olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Üst aramasında yazıları yazdığı boya kalemi bulunan şüphelinin, ilk beyanında güvenlik korucusu olmak istediğini, mahallenin güvenli olmadığı algısı oluşturmak amacıyla evleri işaretlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli B.Ç, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Malatya, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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