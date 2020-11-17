Kendi malı gibi rahatlıkla aldı götürdü - Son Dakika

Kendi malı gibi rahatlıkla aldı götürdü

17.11.2020 10:24
Kendi malı gibi rahatlıkla aldı götürdü, System.String[]

Kayseri'de yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına takılırken, hırsızlık anını izleyen motosiklet sahipleri hırsızın rahatlığına şaşırarak, "Kendi malı gibi aldı götürdü" dedi.

Kayseri'de yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına takılırken, hırsızlık anını izleyen motosiklet sahipleri hırsızın rahatlığına şaşırarak, "Kendi malı gibi aldı götürdü" dedi.

Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, güvenlik kameralarına takılan şapkalı hırsız, park halinde kilitli bulunan motosikleti çaldı. Sabah kalktığında aracını yerinde bulamayan motosiklet sahibi hemen binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde şapkalı bir hırsızın kilidi kırdığı motosikleti sabaha karşı saat 04: 15'te alarak rahat tavırlarla götürdüğünü görünce, "Kendi malı gibi alıp götürüyor" demekten kendini alamadı.

Yapılan şikayet sonrasında polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kendi malı gibi rahatlıkla aldı götürdü
Kendi malı gibi rahatlıkla aldı götürdü

30 Ağustos, Hırsızlık, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendi malı gibi rahatlıkla aldı götürdü - Son Dakika


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