Kendi motosikleti gibi binip çaldı
1 saat önce
Şanlıurfa'da bir hırsız, sokakta park edilen motosiklete kendi motosikleti gibi binerek çaldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
'da bir hırsız, sokakta park edilen motosiklete kendi motosikleti gibi binerek çaldı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye
ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda, park halindeki bir motosikletin yanına gelen hırsız, kendi motosikleti gibi binerek çaldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Polis
ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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