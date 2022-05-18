'Kendi motosikletini çalmak'tan gözaltına alındı - Son Dakika
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'Kendi motosikletini çalmak'tan gözaltına alındı

18.05.2022 18:09
'Kendi motosikletini çalmak'tan gözaltına alındı

Samsun'da bir kişi 'kendi motosikletini çaldığı' gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişi 'kendi motosikletini çaldığı' gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İlginç olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C.D.(24) motosikletiyle gezerken trafik polisleri tarafından durdurularak motosikletinin plakası olmadığı için bağlanmasına karar verilip çekiciye yüklenerek otoparka gönderildi. Bu sırada otomobiliyle çekiciyi takip edip yolda durduran Y.C.D., motosikletini çekicinin üzerinden indirip alıp kaçtı. Olay polise haber verildi. Samsun polisi Y.C.D.'yi yakalamak için seferber oldu. Motosikleti saklayan Y.C.D. polisin her yerde kendisini aradığını öğrenince İlyasköy Polis Merkezine teslim oldu.

"Açıktan hırsızlık" suçundan gözaltına alınan Y.C.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.C.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

'Kendi motosikletini çalmak'tan gözaltına alındı
'Kendi motosikletini çalmak'tan gözaltına alındı
'Kendi motosikletini çalmak'tan gözaltına alındı
'Kendi motosikletini çalmak'tan gözaltına alındı

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Kendi motosikletini çalmak'tan gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kendi motosikletini çalmak'tan gözaltına alındı - Son Dakika
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