Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika

Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor

06.04.2021 09:42
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın beceri ve tasarım atölyeleri projesi kapsamında, 2020 yılında Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geleneksel Türk okçuluğu atölyesi kuruldu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın beceri ve tasarım atölyeleri projesi kapsamında, 2020 yılında Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geleneksel Türk okçuluğu atölyesi kuruldu. Okçuluğa merak saran 30 öğrenci, bir taraftan ata sporu okçuluğu öğrenirken, bir yandan kendi oklarını üretmeye başladı. Öğrenciler, 11 Temmuz'da düzenlenecek Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonası'na katılmak için de boş saatlerde antrenman yapıyor.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, geleneksel Türk okçuluğu atölyesi kuruldu. Ata sporu okçuluğu öğrenirken, bir yandan kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonalara katılmak için sıkı antrenmana başladı. Öğrenciler, yaptıkları okları atış alanlarında denerken, 11 Temmuz 2021'de düzenlenecek Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonası için boş vakitlerinde antrenman yapıyor.

'ATA SPORUMUZU CANLI TUTUYORLAR'Proje hakkında bilgi veren Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, "Okulumuzda okçulukla ilgilenen öğrencilerimizi görünce bir şeyler yapmalıyız, diye düşündük. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tasarım ve beceri atölyelerinden yola çıkarak, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne okçuluk atölyesi oluşturmak istedik. Kaynağını temin ettikten sonra okulumuzda hem öğrencilerimize hizmet etmek hem de bu ata sporunu geliştirmek amacıyla bu atölyeyi oluşturduk. Burada çocuklarımız kendi malzemelerini kendileri yapıyorlar, tezgahları ve masaları kuruldu, temizlik malzemelerini de temin ediyoruz. 30 öğrencimiz, burada okçuluk eğitimi alıyor, ata sporumuzu canlı tutuyorlar ve diğer okullara da örnek oluyorlar. Diğer okullardan bazı öğrenciler, buradaki atölyeyi ziyaret ediyor. Onlar da ok atmaya çalışıyor. Ayrıca faaliyete geçirdiğimiz Orman Okulu'nda da çocuklarımıza eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu atölye Türkiye'de de ilk okçuluk atölyelerinden biridir" dedi.'OKULLARA GİDİP, OKÇULUĞU TANITIYORUZ'Proje Sorumlusu Arif Köprücü ise "Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2016 yılında Bamsı Beyrek Okçuluk Ekibi'ni kurduk. O günden bugüne kadar önemli gün ve haftalarda faaliyetlere katıldık. Şehrimizdeki birçok okula giderek, geleneksel Türk okçuluğunu öğrencilere tanıtmaya çalıştık. Bu yıl ise beceri ve tasarım atölyeleri projeleri kapsamında okulumuzda Türkiye'de ilk olarak geleneksel Türk okçuluğu atölyesini kurduk ve okçuluğun temel malzemesi olan oku üretmeye başladık" diye konuştu.Öğrencilerden Ali Tezcan da "Kulübümüzün kurduğu atölyede ok yapıp, nasıl atılır; buraya gelen öğrencilere usta-çırak ilişkisinde öğretiyoruz. Bu geleneksel okçuluk sporunu, büyük bir şerefle yapıyoruz" dedi.

Geleneksel okçuluk sporuyla 2 senedir uğraştığını kaydeden Mert Köse de "Okun nasıl yapıldığını en ince detaylarına kadar öğreniyoruz. Burada yaptığımız okları atış alanlarında deniyoruz" diye konuştu.


Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Bayburt, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika


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