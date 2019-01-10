Kendi Ölüm İlanını Okuttu, Hakkında Soruşturma Açıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kardeşinin kimliğini kullanarak kendi adına ölüm ilanı okutan Menderes Dinler (28) hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kardeşinin kimliğini kullanarak kendi adına ölüm ilanı okutan Menderes Dinler (28) hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



Bir süre önce eşinden boşandığı için psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Menderes Dinler, Kozan Belediyesi'ne giderek, iddiaya göre kendisini kardeşinin ismi olan 'Ergün' olarak tanıttı. Belediye görevlilerine, "Menderes ağabeyim hayatını kaybetti. Ölüm ilanını vermek istiyorum" diyen Dinler, okunacak kağıda ise, cenazesinin ertesi gün, öğle namazına müteakip teyzesinin evinden Buruk Mezarlığı'na kaldırılacağını yazdırdı. Görevlilerin ilçe merkezinin farklı noktalarında bilgilendirme amaçlı kurulan hoparlörlerden anons yapmasının ardından Dinler'in arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.



TAZİYE DİLEKLERİ



Sosyal medya hesaplarından da öldüğü paylaşılan Dinler için ilçedeki vatandaşlar taziye dileklerini yorumlara yazdı. Ancak paylaşımların ardından gerçek, ailenin devreye girmesiyle ortaya çıktı. Kendisinin ölüm ilanını okuttuğu ortaya çıkan Menderes Dinler hakkında Kozan Belediyesi, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



- Adana

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