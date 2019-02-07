Kendi Saçını Kendisi Kesiyor

Tokat
'ta kendi saçını kesen bayan kuaförü görenleri şaşırtıyor. Türkiye
'yi yurt dışındaki yarışmalarda da temsil eden, Berber, Kuaför
ve Güzellik Uzmanları Zübeyde İmre, yaklaşık 10 yıldır kendi saçını kendi kesiyor. Tarak ve makas kullanarak kendi saçını ustalıkla tıraş edebilen İmre, bu yeteneği ile görenleri şaşırtıyor. Yıllardır kendi saçını kendisinin kestiğini ifade eden İmre, "Hani
derler ya 'terzi kendi söküğünü dikemez' diye bunu delmek istedim. Belki ondandır, belki de kendi yaptığım işi daha çok seviyorum. Kendi elimden çıkanı mı daha çok seviyorum, bilmiyorum nasıl bir psikolojidir? Bizler yoğun çalışan insanlarız. Yoğun çalışırken de bir başka kuaför arkadaşa gitme lüksümüz çok fazla yok. Yoksa normalinde gideriz birbirimizin saçını tıraş ederiz" dedi.
İmre, kendi saçını kesmesinin artık bir alışkanlık haline geldiğini ifade ederek, "Rahatlıkla her modeli kendimde uygulayabiliyorum. İlk saçımı kesmeye başladığım yıllarda zordu. Makas vuruşlarını aynadan bakarak yapıyorum, ters görüş olduğu için biraz zor oluyordu. Ama son yıllarda sorun yok. Gözümde kapalı olarak her modeli rahatlıkla yapabilirim. Sosyal medya hesabından kendi saçımı tıraş ederken çekilen görüntüler paylaştım. Güzel tepkiler aldım" diye konuştu. - TOKAT