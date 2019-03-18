Son Dakika Haberleri: Kendi Şiirim Projesi"

Kendi Şiirim Projesi"

43 dakika önce

Kırklareli'nde "Kendi Şiirim Projesi" kapsamında şiir dinletisi yapıldı.

Kendi Şiirim Projesi
Kırklareli'nde "Kendi Şiirim Projesi" kapsamında şiir dinletisi yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'nce yürütülen proje kapsamında 22 öğrenci sahne aldı.

Okulun konferans salonunda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Yeliz Temel danışmanlığında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler kendi yazdıkları şiirleri okudu.

Temel, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, şiir yazan ve okuyan öğrencileri tebrik etti.

Projeyi öğrencilerin kelime haznesini geliştirmesi, hayal gücünü, hayatın acı ve tatlı anılarını kompozisyon şeklinde yazıya dökebilmesi için hazırladıklarını ifade eden Temel, öğrencilerin bir birinden güzel şiirler yazdığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:50 Kaynak: AA

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