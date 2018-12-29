Son Dakika Haberleri: Kendi Ülkesi Bölünmüşken, Macaristan'ı Eleştiriyor'

Kendi Ülkesi Bölünmüşken, Macaristan'ı Eleştiriyor'

1 saat önce

İSVEÇ'teki göçmen yanlısı hükümetin, ülkeyi siyasi belirsizliğe sürüklediğini iddia eden Szijjarto, İsveç'te yeni hükümetin ne zaman kurulacağının bile belli olmadığı bir dönemde Wallström'ün Macaristan'ı eleştirdiğini belirtti.

Kendi Ülkesi Bölünmüşken, Macaristan'ı Eleştiriyor', System.String[]
İSVEÇ'teki göçmen yanlısı hükümetin, ülkeyi siyasi belirsizliğe sürüklediğini iddia eden Szijjarto, İsveç'te yeni hükümetin ne zaman kurulacağının bile belli olmadığı bir dönemde Wallström'ün Macaristan'ı eleştirdiğini belirtti. Szijjarto, Macaristan'da bu yıl düzenlenen seçimleri halihazırdaki Orban hükümetinin büyük çoğunlukla kazandığına dikkati çekerek, "Göçmen taraftarı İsveç Dışişleri Bakanı kendi ülkesi bölünmüş bir vaziyetteyken AB'nin birliği konusunda Macaristan'ı eleştiriyor" ifadesini kullandı.

Wallström, İsveç'te yayımlanan Dagens Nyheter'e verdiği demeçte, Macaristan'ın problemli bir ülke olduğunu ve tek başına birçok defa AB'nin ortak hareket etmesini engellediğini iddia etmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:05 

Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği, İsveç, Macaristan, Güncel
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