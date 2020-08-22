"Kendi üreteceğimiz gaz ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacak" - Son Dakika

"Kendi üreteceğimiz gaz ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu keşifle beraber ithalatımızda ciddi bir azalma bekliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu keşifle beraber ithalatımızda ciddi bir azalma bekliyoruz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz" dedi.

Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez, ziyaretin ardından Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ADINI TAŞIDIĞI PADİŞAHA YAKIŞIR BÜYÜK BİR KEŞİF GERÇEKLEŞTİRDİ"

Türbe ziyaretinden sonra konuşan Bakan Dönmez, "Bildiğiniz gibi dün Cumhurbaşkanımız büyük müjdeli haber vermişti. Fatih gemimizin ismini taşıdığını İstanbul'u fetheden büyük Sultanın türbesini ziyaret etmek suretiyle bir kez daha anmış olduk. Fatih gemimiz de adını taşıdığı padişaha yakışır şekilde büyük keşif gerçekleştirdi. Fatih gemimiz denizdeki doğal kaynakları ortaya çıkarmak için adeta fetih harekatı yaptı. Sevinçli ve mutluyuz. Bizimle bu mutluğu paylaşan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

"BU KEŞİFLE BERABER İTHALATIMIZDA CİDDİ BİR AZALMA BEKLİYORUZ"

Sabır ve inanç gerektiren uzun soluklu bir iş olduğunu ifade eden Dönmez, "Hamdolsun 2 yıl geçmeden 2 gemimizle 9 derin sondajı yaptık ve bu sondajlardan birini de keşifle sonuçlandırdık. Bu anlamda baktığımızda büyük başarı olarak gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu çalışmaları yürüten tüm personeli kutluyorum. Türkiye'nin 2023 hedeflerinden biri de dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmek. O hedefi gerçekleştirmek için en önemli gelişmelerden birisi de enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak hatta sıfırlayacak adımlar atmamız idi. Bu keşif bu yola giden en büyük araçlarımızdan birisi olacak. Sayın hazine ve Maliye Bakanımız da açıkladı. Cari açıklığın azaltılması pozitif yöne geçmesinde en büyük katkıyı sağlayacak unsurlardan birisi. Son 10 yıl ortalamasına baktığımızda petrol ve doğalgaza ödediğimiz bedel yaklaşık 40 milyar dolar. Cari açığa da baktığımızda da yıllar itibariyle değişkenlik göstermekle beraber zaman zaman 40-50 milyar dolar zaman zaman 20 milyar dolara kadar düştü. Demek ki cari açığın en büyük etkenlerinden biri enerji ithalatı gibi duruyor. Bu keşifle beraber ithalatımızda ciddi bir azalma bekliyoruz" dedi.

"ÖNÜMÜZDE 6 BİN KİLOMETREKARELİK BİR ALAN DAHA VAR"

Doğal gaz bulunan sahanın umut verici olduğunu aktaran Bakan Dönmez, "Bu saha umut verici bir saha. Bu bizim ilk keşfimizi. Yaklaşık 250 kilometrekarelik bir alana denk geliyor. Yaklaşık 14 ay önce bu çalışmalara başladığımızda 2 bin kilometre karelik alanda çalışma yaptık. Şimdi önümüzde 6 bin kilometrekarelik bir alan daha var. Arkadaşlarımıza güveniyoruz. Süratle bir planlama ile hem bu 6 bin kilometrekarelik alanın yeni sismik verilerini elde etmek için çalışmaları hızlıca başlatacağız. Hem de keşifle sonuçlanan alanda yeni tespit kuyuları açmak suretiyle oradaki rezervin sınırlarını tespit etmiş olacağız. Bir yandan keşfedilen gazını kıyıya Batı Karadeniz'deki kıyıya getirilmesi için boru hatlarının planlamasını da süratler yapmamız gerekiyor. Dün Cumhurbaşkanımız 2023 yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak gibi bir hedef de koydu. Tüm ekibimiz bu hedefi gerçekleştirmek için yoğun bir çaba içerisinde. edilmesine yönelik çalışmaları başlatacağız hem de şu anda keşifle sonuçlanan 250 kilometrekarelik alanda tespit kuyuları açmak suretiyle rezervin sınırlarını tespit etmiş olacağız" dedi.

2023'te bir başka hayalin gerçekleşmiş olacağını ifade eden Bakan Dönmez, "İnşallah Türkiye ilk nükleer santral ünitesini devreye almış olacağız. Son 18 yılda doğal gaz alt yapısının geliştirilmesi anlamında ciddi işler yapıldı. Sadece 5 büyük ilde doğalgaz bulundururken şimdi 81 ilin tamamında doğalgaz kullanır hale geldik. 65 milyon insanımız doğal gaza ulaşmış durumda. Bugüne kadar yüzde birlik dilimini kendi kaynaklarımızla üretiyorduk. Bu keşifle beraber bu artacak" şeklinde konuştu.

"KENDİ ÜRETECEĞİMİZ GAZ İTHAL EDECEĞİMİZ GAZA GÖRE DAHA EKONOMİK OLACAK"

Bakan Dönmez konuşmasının devamında, "Gerek kendi, kaynaklarımızla ürettiğimiz doğalgazı gerekse ithalat yoluyla Türkiye'ye gelen doğal gazı rekabete açıp ulusal ve uluslararası oyuncuların rekabet edeceği, günün sonunda başta Türkiye'deki vatandaşlarımız olmak üzere çok daha ekonomik fiyatlarla bu türünü kullanabilecekleri alt yapıyı da oluşturmuş oluyoruz. Sadece Türkiye açısından değil özellikle Güneydoğu Avrupa'da gerçekleşecek doğalgaz ve elektrik ticaretinin de merkez üstü haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'ye sadece Rusya'dan değil İran'dan Azerbaycan'dan doğal gaz geliyor. Belki Doğu Akdeniz'de keşif olacak. Bu kadar gazın geldiği yerde rekabetin olmaması mümkün değil. Rekabet her zaman tüketicinin lehine olur. Önümüzdeki günlerde dünyadaki doğalgaz ve petrol piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyip değerlendirmekte fayda var. Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar" ifadelerini kullandı.

(Caner Sönmez/İHA)

Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 15:57

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kendi üreteceğimiz gaz ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacak' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da kargo şirketinin deposunda yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen koronavirüs aşısı klinik denemeler için onay aldı Trump'tan korona aşısıyla ilgili yeni iddia: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, yaşamını kaybetti Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı         
17:24
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü         
16:47
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü         
14:51
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı         
11:15
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Kocası tarafından öldürülmüştü! Ölümüne, Kocası tarafından öldürülmüştü! Ölümüne, "Sürpriz yapacağım" diyerek götürülmüş         
10:43
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu         
10:25
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı         
09:22
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak         
08:12
Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
07:14
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 22:07:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kendi üreteceğimiz gaz ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei