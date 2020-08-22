"Kendi üreteceğimiz gaz ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacak" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu keşifle beraber ithalatımızda ciddi bir azalma bekliyoruz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz" dedi.

Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez, ziyaretin ardından Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ADINI TAŞIDIĞI PADİŞAHA YAKIŞIR BÜYÜK BİR KEŞİF GERÇEKLEŞTİRDİ"

Türbe ziyaretinden sonra konuşan Bakan Dönmez, "Bildiğiniz gibi dün Cumhurbaşkanımız büyük müjdeli haber vermişti. Fatih gemimizin ismini taşıdığını İstanbul'u fetheden büyük Sultanın türbesini ziyaret etmek suretiyle bir kez daha anmış olduk. Fatih gemimiz de adını taşıdığı padişaha yakışır şekilde büyük keşif gerçekleştirdi. Fatih gemimiz denizdeki doğal kaynakları ortaya çıkarmak için adeta fetih harekatı yaptı. Sevinçli ve mutluyuz. Bizimle bu mutluğu paylaşan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

"BU KEŞİFLE BERABER İTHALATIMIZDA CİDDİ BİR AZALMA BEKLİYORUZ"

Sabır ve inanç gerektiren uzun soluklu bir iş olduğunu ifade eden Dönmez, "Hamdolsun 2 yıl geçmeden 2 gemimizle 9 derin sondajı yaptık ve bu sondajlardan birini de keşifle sonuçlandırdık. Bu anlamda baktığımızda büyük başarı olarak gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu çalışmaları yürüten tüm personeli kutluyorum. Türkiye'nin 2023 hedeflerinden biri de dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmek. O hedefi gerçekleştirmek için en önemli gelişmelerden birisi de enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak hatta sıfırlayacak adımlar atmamız idi. Bu keşif bu yola giden en büyük araçlarımızdan birisi olacak. Sayın hazine ve Maliye Bakanımız da açıkladı. Cari açıklığın azaltılması pozitif yöne geçmesinde en büyük katkıyı sağlayacak unsurlardan birisi. Son 10 yıl ortalamasına baktığımızda petrol ve doğalgaza ödediğimiz bedel yaklaşık 40 milyar dolar. Cari açığa da baktığımızda da yıllar itibariyle değişkenlik göstermekle beraber zaman zaman 40-50 milyar dolar zaman zaman 20 milyar dolara kadar düştü. Demek ki cari açığın en büyük etkenlerinden biri enerji ithalatı gibi duruyor. Bu keşifle beraber ithalatımızda ciddi bir azalma bekliyoruz" dedi.

"ÖNÜMÜZDE 6 BİN KİLOMETREKARELİK BİR ALAN DAHA VAR"

Doğal gaz bulunan sahanın umut verici olduğunu aktaran Bakan Dönmez, "Bu saha umut verici bir saha. Bu bizim ilk keşfimizi. Yaklaşık 250 kilometrekarelik bir alana denk geliyor. Yaklaşık 14 ay önce bu çalışmalara başladığımızda 2 bin kilometre karelik alanda çalışma yaptık. Şimdi önümüzde 6 bin kilometrekarelik bir alan daha var. Arkadaşlarımıza güveniyoruz. Süratle bir planlama ile hem bu 6 bin kilometrekarelik alanın yeni sismik verilerini elde etmek için çalışmaları hızlıca başlatacağız. Hem de keşifle sonuçlanan alanda yeni tespit kuyuları açmak suretiyle oradaki rezervin sınırlarını tespit etmiş olacağız. Bir yandan keşfedilen gazını kıyıya Batı Karadeniz'deki kıyıya getirilmesi için boru hatlarının planlamasını da süratler yapmamız gerekiyor. Dün Cumhurbaşkanımız 2023 yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak gibi bir hedef de koydu. Tüm ekibimiz bu hedefi gerçekleştirmek için yoğun bir çaba içerisinde. edilmesine yönelik çalışmaları başlatacağız hem de şu anda keşifle sonuçlanan 250 kilometrekarelik alanda tespit kuyuları açmak suretiyle rezervin sınırlarını tespit etmiş olacağız" dedi.

2023'te bir başka hayalin gerçekleşmiş olacağını ifade eden Bakan Dönmez, "İnşallah Türkiye ilk nükleer santral ünitesini devreye almış olacağız. Son 18 yılda doğal gaz alt yapısının geliştirilmesi anlamında ciddi işler yapıldı. Sadece 5 büyük ilde doğalgaz bulundururken şimdi 81 ilin tamamında doğalgaz kullanır hale geldik. 65 milyon insanımız doğal gaza ulaşmış durumda. Bugüne kadar yüzde birlik dilimini kendi kaynaklarımızla üretiyorduk. Bu keşifle beraber bu artacak" şeklinde konuştu.

"KENDİ ÜRETECEĞİMİZ GAZ İTHAL EDECEĞİMİZ GAZA GÖRE DAHA EKONOMİK OLACAK"

Bakan Dönmez konuşmasının devamında, "Gerek kendi, kaynaklarımızla ürettiğimiz doğalgazı gerekse ithalat yoluyla Türkiye'ye gelen doğal gazı rekabete açıp ulusal ve uluslararası oyuncuların rekabet edeceği, günün sonunda başta Türkiye'deki vatandaşlarımız olmak üzere çok daha ekonomik fiyatlarla bu türünü kullanabilecekleri alt yapıyı da oluşturmuş oluyoruz. Sadece Türkiye açısından değil özellikle Güneydoğu Avrupa'da gerçekleşecek doğalgaz ve elektrik ticaretinin de merkez üstü haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'ye sadece Rusya'dan değil İran'dan Azerbaycan'dan doğal gaz geliyor. Belki Doğu Akdeniz'de keşif olacak. Bu kadar gazın geldiği yerde rekabetin olmaması mümkün değil. Rekabet her zaman tüketicinin lehine olur. Önümüzdeki günlerde dünyadaki doğalgaz ve petrol piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyip değerlendirmekte fayda var. Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar" ifadelerini kullandı.

(Caner Sönmez/İHA)