Kendi üretimini kendisi yapan tesislerle Kocasinan'ın tüm ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendi üretimini kendisi yapan tesislerle Kocasinan'ın tüm ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

Kendi üretimini kendisi yapan tesislerle Kocasinan'ın tüm ihtiyaçları karşılanıyor

7 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin yer aldığı şantiyede incelemelerde bulundu.

Kendi üretimini kendisi yapan tesislerle Kocasinan'ın tüm ihtiyaçları karşılanıyor, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin yer aldığı şantiyede incelemelerde bulundu.


Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün daha etkin hizmet verebilmesi için yapılan tesisleri kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tesis çalışmalarına önem veriyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda kendi tesislerimizde üretim yapma noktasında gerekli altyapıya sahip örnek bir belediyeyiz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren şantiyemiz, gerek asfalt çalışmaları gerekse müdürlüğümüzün sahada bütün uygulamalarıyla ilgili yapılan çalışmaların merkezi konumundadır. Bu sayede kırsalından şehir merkezine kadar Kocasinan'ın her bir noktasına kesintisiz hizmet ulaştırılmaktadır. Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip tesisimizle önümüzdeki yıl yapacağımız çalışmalarımızın planlaması adım adım ilerliyor. Bütün gayretimiz, gerek ulaşımda gerek alt yapıda bütün talepleri belirleyip, ihtiyaçları tamamlamış bir Kocasinan'ı hemşehrilerimizin hizmetine sunabilmektir. Bunun için de bu tesisimiz gibi kendi kendine yetebilen ve kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen bir Kocasinan için çalışıyoruz. Tesis noktasında yapmış olduğumuz çalışmalar artık sona yaklaştı. Etap etap yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte Kocasinan'ımızın her ihtiyacını belediyemizin kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel yatırımları vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirterek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadını döven şahsa, vatandaştan meydan dayağı
Sel sularına kapılan çocuk dehşet anını anlattı İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor

Son Dakika Haberleri
19:52 Kalın: "Montrö'yü tartışmaya açmayız" - Son Dakika
19:50 Libya'da darbeci Hafter güçleri sivil yerleşim alanını bombaladı: 4 ölü - Son Dakika
19:47 Sarıkamış şehitlerine sıfırın altında 10 derecede saygı nöbeti - Son Dakika
19:40 Kalın: (ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude... - Son Dakika
19:40 Kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:58:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendi üretimini kendisi yapan tesislerle Kocasinan'ın tüm ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]