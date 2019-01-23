Kendi Ürettikleri "Drone"Ları Uçuruyorlar

Manisalı ortaokul öğrencileri, okul bünyesinde kurulan "Robot ve Uzay Teknolojileri Kulübü"nde tasarımını kendilerinin yaptığı "drone"'ları uçuruyor.

AHMET BAYRAM - Manisalı ortaokul öğrencileri, okul bünyesinde kurulan "Robot ve Uzay Teknolojileri Kulübü"nde tasarımını kendilerinin yaptığı "drone"'ları uçuruyor.



Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri, bilgisayar ortamında tasarladıkları drone parçalarını üç boyutlu yazıcıdan çıkarıyor. Daha sonra bunları birleştiren, motor ve diğer parçaların montajını yaptıktan sonra yazılımlarını yükleyen öğrenciler, kendi yaptıkları cihazı uçurmanın mutluluğunu yaşıyor.



Müdür Yardımcısı ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ertuğ Gözaydın, AA muhabirine, 2 yıl önce okulda kurdukları atölyede robotik ve kodlama uygulamaları yaptıklarını, öğrencileriyle bu atölyede tasarlayıp hazırladıkları bazı çalışmalarla yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda dereceler elde ettiklerini söyledi.



Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e katıldıklarını dile getiren Gözaydın, bu yarışmayla havacılığa ve uzaya ilgileri artan öğrencilerin, bu alandaki çalışmalara ağırlık verdiğini ifade etti.



"Kendi 'drone'larını yapacak seviyeye geldiler"



Gözaydın, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfından insansız hava araçları konusunda eğitimler aldığını belirtti.



Burada edindiği bilgileri öğrencilerine aktardığını anlatan Gözaydın, "Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz kendi 'drone'larını yaptı. Bunun ortaokul seviyesinde az görülen bir durum olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Öğrencilerinin havacılığa büyük ilgi duyduğunu ifade eden Gözaydın, "5, 6 ve 7. sınıftaki öğrencilerimizle bunu çalışıyoruz. Öğrencilerimin daha da ilerleyeceğini, lisede ve üniversitede ülkemize yerli ve milli yazılım noktasında daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kendi 'drone'larını kendileri yapacak seviyeye geldiler." diye konuştu.



"Söküp takarak kendimizi geliştirdik"



Okulun 7. sınıf öğrencisi Burakhan Arıkanlı, yaptıkları drone gövdesinin tasarımlarının kendilerine ait olduğunu belirtti.



Tasarımı üç boyutu yazıcılarından çıkardıklarını dile getiren Arıkanlı, "Daha sora temin ettiğimiz fırçasız motorunu, pervanelerini, motor sürücüsünü, radyo alıcısını, pilini ve bağlantı kablolarını taktık. Bir hafta bunu tekrar söküp takarak kendimizi geliştirdik." ifadelerini kullandı.



6. sınıf öğrencisi Yiğit Koçak ise drone yapımına büyük heyecanla başladıklarını anlatarak, "İlk başladığımızda uçup uçmayacağını bilmiyorduk. Uçtuğunu görünce herkes çok mutlu oldu." dedi.



Bunu geliştirip başka projelere yoğunlaşmak istediklerini kaydeden Koçak, "Büyük özveriyle çalışıyoruz. Bazen okul bittikten sonra eve gitmiyoruz, 'drone'umuzu çalıştırmak için atölyede gece saat 10.00'lara kadar çalıştığımız oluyor. Ailemiz gelip bizi okuldan alıyor." diye konuştu.

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