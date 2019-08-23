Son Dakika Haberleri: Kendi vatandaşını dolandıran tercümana gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kendi vatandaşını dolandıran tercümana gözaltı

1 saat önce

Samsun'da bankaya para yatırmak isteyen yabancı uyruklu bir kadına tercümanlık yaparak yardım eden yine yabancı uyruklu kadın, paranın 10 bin lirasını kendi hesabına yatırınca 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı.

Kendi vatandaşını dolandıran tercümana gözaltı, System.String[]

Samsun'da bankaya para yatırmak isteyen yabancı uyruklu bir kadına tercümanlık yaparak yardım eden yine yabancı uyruklu kadın, paranın 10 bin lirasını kendi hesabına yatırınca 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu S.H.A.M., memleketinden Samsun'a gelerek ev satın almak istedi. Yanında getirdiği parayı bankaya yatırmak isteyen şahıs, yine yabancı uyruklu olan ve gayri resmi tercümanlık yapan D.N.F.(25) adlı kadından yardım istedi. Birlikte bankaya giden tercüman D.N.F. ile şahıs, bankaya 100 bin lira yatırması için tercümana verdi. Tercüman kadın paranın 10 bin lirasını kendi hesabına, geri kalan 90 bin lirayı da parasının sahibinin hesabına yatırdı. S.H.A.M., 10 bin liranın kendi hesabına yatırılmadığını fark edince polise şikayette bulundu.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri olayla ilgili tercümanlık yapan D.N.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. D.N.F. "güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobiliyle çarptığı kadın ölünce başını polis aracına dayayıp hüngür hüngür ağladı
Meteorolojiden uyarı: Sıcaklık pazar günü 40 dereceye kadar çıkacak Ekrem İmamoğlu'ndan Emine Bulut yorumu: Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:42:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendi vatandaşını dolandıran tercümana gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]