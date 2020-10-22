Kendi yaptığı, 150 yıllık teknikle çalışan makinesiyle hatıra fotoğrafları çekiyor - Son Dakika

ORDULU Yücel Erdaş (46), kendi imkanlarıyla yaptığı ve 150 yıllık bir teknikle çalışan analog fotoğraf makinesiyle Mardin'i gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin hatıra fotoğraflarını çekmeye başladı. Erdaş, geçimini bu yolla sağladığını ifade ederek, "Fotoğraf makinesini kendim yaptım. Mardin gibi tarihi bir kentte buna hayat vermek ve bununla birlikte kentin dokusuna böyle bir katkıda bulunmak benim için güzel ve anlamlı bir heyecan oldu" dedi.

?Mardin'de yaşayan Yücel Erdaş, 150 yıllık bir teknikle çalışan analog fotoğraf makinesiyle Mardin'i gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin hatıra fotoğraflarını çekiyor. Güneydoğu'da 22 yıl boyunca arkeolojik kazılarda çalışmalara katıldığını söyleyen Erdaş, fotoğrafçılığa olan ilgisinden dolayı Mardin'de böylesi bir girişimde bulunduğunu aktardı. 10 yıldır Mardin'de yaşadığını ifade eden Erdaş, "Daha önce fotoğrafa merakım vardı ve bu alanda 2 yıllık yüksekokulunu okumuştum. 150 yıllık teknolojiyle şu an fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf makinesini kendim yaptım. Yani fotoğraf makinesi olarak tanımlanan, fotoğrafı çeken ilk makine tipindedir. Zaman zaman ufak tefek değişiklikler görmüştür. 1840'ta Fransa'da ve İngiltere'de ilk fotoğraf ortaya çıktıktan sonra kısa süre içinde fotoğraf makineleri ortaya çıkıyor ve bugünkü fotoğraf makinelerinin atası diyebiliriz" dedi.

'BU TEKNİĞE YENİDEN HAYAT VERMEK GEREK DİYE DÜŞÜNEREK YOLA ÇIKTIM'

Yaptığı fotoğraf makinesinde karanlık bir oda içinde ışığa duyarlı fotoğraf kartlarını mercek yardımıyla bir görüntüden gelen ışığı kartlara ulaştırdığını anlatan Erdaş, "Elde ettiğimiz görüntü farklı teknikler olmakla birlikte negatif görüntüdür. Bu görüntünün tekrar kopyasını çıkartabilirseniz bu kez pozitif bir görüntü elde edersiniz. Bu tekniği yeniden bu ülkede hayata kazandırmak, yeniden buna hayat vermek gerektiği düşüncesiyle yola çıktım. ve başarılı oldum. Bu teknik 1980'lere kadar da kullanılmaya devam eden, yani bu ülkeye kullanılmaya devam eden bir teknik. Şehrin meydanlarında bu teknikle fotoğraf çeken, hatıra fotoğrafı veya vesikalık fotoğrafı bu tür kameralarla çekmiş bir sürü insan hala hayattalar. Mardin gibi tarihi bir kentte buna hayat vermek ve bununla birlikte kentin dokusuna böyle bir katkıda bulunmak, benim için güzel ve anlamlı bir heyecan oldu. Güzel bir macera oldu. İşlerim iyi. Biraz maliyetli bir iş. Fotoğrafı 25 liraya çekiyorum derken büyük paralar kazanmıyorum. Çünkü siyah- beyazla uğraşan herkes bilir ki; siyah -beyaz malzemeler pahalı malzemelerdir" diye konuştu.