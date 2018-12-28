Kendi Yaptığı Binayı Kurşunladı, Ortalık Karıştı

Kendi yaptığı binayı kurşunladı, ortalık karıştı Polis birbirine giren iki gruba biber gazıyla müdahale etti Maltepe'de müteahhitler toprak sahibine kızarak binaya ateş açtıİSTANBUL - Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde Ferdi Y.

Kendi yaptığı binayı kurşunladı, ortalık karıştı

Polis birbirine giren iki gruba biber gazıyla müdahale etti

Maltepe'de müteahhitler toprak sahibine kızarak binaya ateş açtı



İSTANBUL - Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde Ferdi Y. İsimli müteahhit, 5 yıl önce yapımına başladığı binayı toprak sahibine kızarak kurşunladı. Bunun üzerine bina önünde Toprak sahibi aile ile müteahhit arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgaya polis biber gazıyla müdahale ederken, çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. 5 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Fındıklı Mahallesi İpek Sokak'taki bir arsayı kat karşılığında alarak inşaata başlayan müteahhit, iddiaya göre aradan geçen 5 yıla rağmen hak sahiplerine daireyi teslim etmedi. 5 yıl boyunca evlerine kavuşmayı bekleyen aile, dairenin iskanını almak için müteahhide yaptığı baskılardan sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, iskanı kendi imkanlarıyla almak istedi. Müteahhit ise imar barışından faydalanmak için hak sahiplerinden gerekli evrakları talep etti. Hak sahipleri ise yaşadıkları mağduriyeti öne sürerek müteahhidin talebini reddetti. Bunun üzerine müteahhit Ferdi Y, kendi yaptığı binanın önüne gelerek boş durumdaki binayı kurşun yağmuruna tuttu. Binanın camları dökülürken, silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

Devralmayı bekledikleri binanın kurşunlandığını gören toprak sahibi ailenin fertleri sinir krizi geçirdi. Müteahhit Ferdi Y'nin ailesi de olay yerine gelince karşılıklı tehditlerle başlayan olay kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, polis olayı önleyebilmek için biber gazı kullandı. 2 kişi biber gazından etkilendi. Karşılıklı tehditlerin uzun süre devam ettiği olay sırasında polis, müteahhit ve ailesini uzun süre bina içerisinde tuttu. Olay nedeniyle her iki aileden toplam 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde 4 adet mermi kovanı buldu.Müteahhit Ferdi Y'nin ailesi ise Ferdi Y'nin, binanın yapımını 1 yıl önce devraldığını savundu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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