Kendi yaptığı sahte içkiden zehirlendi, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Kendi yaptığı sahte içkiden zehirlendi, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti
27.12.2020 20:27
BOLU'da, kendi yaptığı sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan M.G. (54), 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
BOLU'da, kendi yaptığı sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan M.G. (54), 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Bolu Paşaköy Mahallesi'ndeki evinde sahte içki yaparak tükettiği iddia edilen M.G., geçen hafta fenalaştı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 haftadır Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören M.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.
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