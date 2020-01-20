Kendi yarış arabasını yaptı, Gazze'de ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Kendi yarış arabasını yaptı, Gazze'de ilgi odağı oldu

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistinli Muhammed el-Dabbe'nin ürettiği yarış arabası Filistinli Muhammed el-Dabbe'nin Gazze'nin Akdeniz sahillerindeki kumsalında, ürettiği yarış arabasıyla gösteri yapması Filistinli Muhammed el-Dabbe ile röportaj Filistinli Muhammed el-Dabbe'nin, hayalini gerçekleştirmek...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistinli Muhammed el-Dabbe'nin ürettiği yarış arabası

Filistinli Muhammed el-Dabbe'nin Gazze'nin Akdeniz sahillerindeki kumsalında, ürettiği yarış arabasıyla gösteri yapması

Filistinli Muhammed el-Dabbe ile röportaj

Filistinli Muhammed el-Dabbe'nin, hayalini gerçekleştirmek için yaptığı yarış arabası, Gazze'de büyük ilgi görüyor.

Kendi imkanlarıyla imal ettiği arabasıyla, Gazze sahilinde gösteri yapan 40 yaşındaki Dabbe, seyircilerin beğenisini topluyor.

Dabbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarış arabasının Gazze'de nasıl karşılandığını ve araba yarışı sporunun bölgede gelişmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Gazze'deki üç yarış arabasından biri

Dabbe, arabasının Gazze'de performans gösterisi yapabilecek seviyedeki üç yarış arabasından biri olduğunu belirtti.

Çocukluğundan beri, uluslararası araba yarışlarına katılma tutkusu olduğunu söyleyen Dabbe, yaptığı gösterilerle bu isteğini az da olsa yerine getirdiğini dile getirdi.

Kendi yarış arabasını yaptı, Gazze'de ilgi odağı oldu

Akdeniz, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:09 Kaynak: AA
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