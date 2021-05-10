Kendi yazdığı komedide oynayacak - Son Dakika

Kendi yazdığı komedide oynayacak

10.05.2021 11:01
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Başarılı oyuncu Eda Ece; Gülse Birsel ve Gupse Özay'ın izinden gidiyor!

Başarılı oyuncu Eda Ece; Gülse Birsel ve Gupse Özay'ın izinden gidiyor! Bir komedi dizisi yazan Eda Ece'nin en büyük hayali, kendi yazdığı komediyle ekranlarda olmak. Yıllar önce Londra'dayken yazmaya başladığı senaryosuna uzun soluklu dizi projesi nedeniyle ara veren güzel oyuncu, şimdilerde yeniden yazmaya başlamış.

Yapımcı Fatih Aksoy ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt'a yazdıklarını gösteren ve onay alan Eda Ece, tatil sonrası bir aksilik çıkmazsa yeni dizisinin çalışmalarına başlayacak. Senaryo yazmayı çok seven Ece, yazdıklarının çevresi tarafından beğenilmesinden ötürü çok mutlu. Ancak ekran önünden tamamen kamera arkasına geçmeyi ise şimdilik düşünmüyor. Öncelikle "oyuncu" olduğunu da her fırsatta vurguluyor.

Gündoğan'dan Yalıkavak'a geçiyor

Cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, Gündoğan'ın sırtlarında bulunan yazlığını sattı, onun yerine Yalıkavak'ın popüler projelerinden Seba Taş Evleri'nden yeni bir ev aldı. Taş Evler projesi, Yalıkavak'ın en güzel yerinde konumlanıyor. Şimdiden çok sayıda Bodrum tutkunu ünlü isim buradan ev aldı bile.

Müstakil havuzlu ve beş odalı villayı 1 milyon dolara alan Burcu Şendir'in, haziran ayında teslim edilecek yeni evinin iç dekorasyonu için harıl harıl hazırlık yaptığını öğrendim. Güzel günlerde oturması dileğiyle...

Evde oyun keyfi

Cemiyetin ünlü ismi Erdinç Acar, hem örnek bir iş insanı hem de örnek bir baba... Çocukları Aslan, Masal ve Mavi'nin üzerine titreyen Acar, onlarla vakit geçirmeyi çok seviyor. Geçtiğimiz hafta sonunu yine çocuklarına ayıran Erdinç Acar, tam kapanma dolayısıyla çocuklarıyla bol bol oyun oynadı. Evde eğlenceli vakit geçiren dörtlü, keyifli anlarını bu pozla ölümsüzleştirdi.

Gözlük modasına yön verecek

Türk gözlük markası Papary, Pınar Altuğ'la birlikte yaz için özel bir güneş gözlüğü koleksiyonu yarattı. Altuğ'un Papary'de en sevdiği model üzerinden İtalya'da özel olarak üretilen koleksiyonda her zevke hitap eden sekiz farklı renk var. Koleksiyonun çekimleri için Gizem Eraslan'ın objektifinin karşısına geçen ünlü oyuncu, kendi Instagram hesabından da işbirliğinin duyurusunu yaptı.

Bu arada Papary, üretimini İtalya'da tamamen el işçiliğiyle yapıyor ama kökleri Giresun'a dayanıyor. Adını, Piraziz ilçesindeki Papar mahallesinden alıyor ve tasarımlarında İstanbul'un modern yaşamıyla Papar Anadolu kültürünü harmanlıyor.

Alaçatı yolcusu

Gece hayatına pek çok popüler mekan kazandıran işletmeci Serkan Koca'nın karantina günlerinde Nişantaşı'nda açtığı yeni nesil ocakbaşı Cabbar, Alaçatı yolcusu. Ortağı Bora Berber'le kısa sürede karar alan ve harekete geçen Koca, " Türkiye'de ilk kez farklı bir konsept hazırlıyoruz. Bir kebapçı sonrasında eğlence mekanı olacak" dedi. Alaçatı Port'ta 500 kişinin yemek yiyeceği, 200 kişinin de kulüpte eğleneceği Cabbar Port'ta farklı mimari yenilikler de olacak. Abdullah Burnaz'ın mimarlığını yaptığı mekan, haziran ayının ilk haftasında kapılarını açacak.

Kendi yazdığı komedide oynayacak

Gülse Birsel, Gupse Özay, Eda Ece, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kendi yazdığı komedide oynayacak - Son Dakika Magazin


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