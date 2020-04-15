Kendi yetiştirdiği 7 çeşit elmadan sirke yapıyor - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Ahmet Ersöz, kendi yetiştirdiği 7 çeşit elma ile ürettiği tamamen organik sirke ile şifa dağıtıyor.



Ersöz, Eğirigöz bahçelerinde yetişen Amasya, bireburun, gala, gransimit, küreci, arapkızı ve golden cinsi elmaların karışımından özel olarak yaptığı sirke yaptığını ve ilgi gördüğünü ifade etti.



Kendine has sırrı ile sirke ürettiğini belirten Ahmet Ersoy, "7 çeşit elmayı dev kazanlarda belli süre ile kaynatıyorum. Akabinde kaynayan suyu küplere alıp bana özel maya ile mayalayıp 3 ay bekletmeye alıyorum. Yapılış esnasında özellikle kaynama aşaması çok önemli. Kaynama süresi sadece bir dakika gibi süre ile kısıtlı tutulur. Mayalama sonrası küplerde beklerken ortamın sirkenin kıvamına zarar vermeyecek şekilde serin bir yer olması gerekiyor. Tüm bunlar bittikten sonra yarım kilogramlık şişelere doldurup satış yapıyorum. Özellikle grip rahatsızlıklarını sadece 2 günde tamamen iyileştirdiğine şahit olmuşumdur. Hiç bir katkı maddesi kullanmadan 7 çeşit elma ile yaptığım bu sirkenin faydaları saymakla bitmez. Bunlardan bir kaçı özellikle enfeksiyonlara karşı oldukça etkili olması. Aynı zamanda kan şekerini düşürmesi, tansiyonu dengelemesi, kanser gibi önemli ve tehlikeli hastalıklara karşı olumlu etkiler göstermesidir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA