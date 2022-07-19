Kendileri Bodrum'a geldi, valizleri Almanya'da havalimanında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kendileri Bodrum'a geldi, valizleri Almanya'da havalimanında kaldı

19.07.2022 17:32

Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ancak valizleri Almanya'daki havalimanında yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle Türkiye'ye gönderilemeyen pek çok kişi, sorunun çözülmesini bekliyor.

Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ancak valizleri Almanya'daki havalimanında yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle Türkiye'ye gönderilemeyen pek çok kişi, sorunun çözülmesini bekliyor.

Tatillerini Bodrum'da geçirmek üzere 16 Temmuz'da Almanya'dan yola çıkan tatilciler, kendilerini taşıyan uçakla Milas-Bodrum Havalimanına indi. Bir süre sonra bagaj bölümüne giden yolcuların önemli bir kısmı bagajlarının Almanya'da uçağa yüklenmediğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Çocuklu ailelerin de aralarında bulunduğu tatilciler, günlerdir valizlerinin kendilerine ulaştırılması için uğraşıyor.

Eşi ve 1,5 yaşındaki çocuğuyla ilçeye gelen Özgün Gürbüz, gazetecilere, Münih Havalimanı'ndan uçağa bindiklerini ve Bodrum'a geldiklerinde valizlerinin Almanya'da kaldığını öğrendiklerini söyledi.

Uçaklarının 1,5 saat rötarla kalktığını belirten Gürbüz, "Yaklaşık 186 bagajın sadece 30 tanesinin geldiği bilgisi verildi. Bir uçak dolusu insanın bagajları gelmedi. Ben sadece bir çantayla geldim buraya, onda da çocuğumun iki tişörtü ve alt değiştirme bezi vardı. Sadece uçakta kullanmak için bir mama vardı, başka hiçbir şeyimiz yoktu. Hazirandan beri Almanya havalimanlarında aynı sorun var." dedi.

Gürbüz, kendi kıyafetleri, ilaçları, çocuğunun ve eşinin ilaçları ile Türkiye'de temin edemeyecekleri pek çok şeyin Münih'te kaldığını, çözüm için kimseye ulaşamadıklarını ifade etti.

Hilal Duran Gürbüz de valizlerinin yerini öğrenmek istediklerini, günlerdir çocuklarıyla birlikte mağdur olduklarını dile getirdi.

Hasan Buttanri de Münih Havalimanı'nı aradıklarını ancak kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, "Eşim ve çocuğumla birlikte Bodrum'a izin yapmaya geldim. Bodrum'a indiğimizde hiçbir bavulun gelmediğini gördük. 3 gündür bavullarımıza ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Almanya'daki personel sıkıntısı gurbetçi tatilcileri vurdu: Binlerce valiz havalimanlarında kaldı Almanya'daki personel sıkıntısı gurbetçi tatilcileri vurdu: Binlerce valiz havalimanlarında kaldı Binlerce valiz Almanya'daki havalimanlarında kaldı Binlerce valiz Almanya'daki havalimanlarında kaldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendileri Bodrum'a geldi, valizleri Almanya'da havalimanında kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:18 Şüpheli bir şekilde aynı barda hayatını kaybeden 21 gencin kanında metil alkol tespit edildi
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
20:11 Hastanede oluşan uzun kuyruklara hastalar isyan etti! "Yönetim istifa" sloganlarına sağlık çalışanları da destek verdi
19:46 Küçük kızıyla trafik kazası yaşayan anne acısını unutup "Kızım nerede?" diye sordu, acı haberi kimse veremedi
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
19:31 İnek sürüsünün ortasına dalan ayı dehşet saçtı! Saldırıdan son anda kurtulan çoban o anları kayda aldı
18:55 Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
18:38 Ataşehir'de insanlığa sığmayan görüntüler! Görme engelli vatandaş tekme tokat dövüldü
18:14 Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 20:57:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kendileri Bodrum'a geldi, valizleri Almanya'da havalimanında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement