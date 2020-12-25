Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ikilinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ikilinin yargılanmasına başlandı

25.12.2020 15:10
Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ikilinin yargılanmasına başlandı, System.String[]

KONYA'da kendileri gibi konuşma ve işitme engelli arkadaşları Göksel Kızıltaş'ı (26), 8 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini boş araziye attıkları gerekçesiyle tutuklanan Durmuş Karacaoğlu (26) ve Mehmet Atay'ın (23) yargılanmasına başlandı.

KONYA'da kendileri gibi konuşma ve işitme engelli arkadaşları Göksel Kızıltaş'ı (26), 8 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini boş araziye attıkları gerekçesiyle tutuklanan Durmuş Karacaoğlu (26) ve Mehmet Atay'ın (23) yargılanmasına başlandı. Ölen Göksel Kızıltaş'ın annesi Fadime Kızıltaş, duruşmada, "Oğluma gitme dedim, ama gitti. Bir daha da geri dönmedi" dedi.

Olay, 26 Haziran Cuma günü, Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesi'nde yaşandı. Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan konuşma ve işitme engelli Göksel Kızıltaş'ın cesedi yapılan aramalar sonunda Kadınhanı yolu üzerindeki Arastoras mevkisinde bulundu. Jandarma ekipleri, Kızıltaş'ın kaybolduğu gece birlikte olduğu Mehmet Atay ve Durmuş Karacaoğlu'nu gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan haklarında dava açılanMehmet Atay ve Durmuş Karacaoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Duruşmaya bulundukları Konya Cezaevi'nden SEGBİS ile katılan Atay ve Karacaoğlu, işitme engelli eğitmen aracılığıyla verdikleri ifadelerinde savcılıkta anlattıklarının doğru olduğunu söyledi. "OĞLUMA 2 KEZ SARILDI VE GÖTÜRDÜ"Duruşmada öldürülen Göksel Kızıltaş'ın annesi Fadime Kızıltaş ise, şunları söyledi."Olay günü, oğlum işten yorgun olarak geldi ve uyudu. Yemek için uyandırdım. Daha sonra çay içtik, o sırada bir telefon geldi, birisiyle görüntülü konuştu ve sinirlendi. Ne olduğunu bilmiyorum. Beş dakika sonra tekrar arandı, ardından pencereye baktı. Ben de pencereden baktığımda beyaz bir otomobil geldi. Göksel'le dışarı çıkmak istedim ama o istemedi. Zorla gittim. Daha önce tanımadığım Durmuş arabadan indi ve oğluma sarıldı. Sonra ikinci kez sarıldı. Arabaya bindiler. Bana kahveye gidip, çay içeceklerini söylediler ve gittiler. 20 dakika sonra Durmuş, Mehmet ve Göksel eve geldiler. Ben onlara çay yaptım." 'GİTME DEDİM GİTTİ, BİR DAHA DA GERİ DÖNMEDİ 'Mehmet Altay'ı daha önce tanıdığını söyleyen Kızıltaş, "Üç yıldır oğlumun maaşının yarısını alırlardı. Oğlum bana para vermezken Mehmet'e para verirdi. O yüzden onu sevmem. Çay içerken sıcak oldu diye üçü birden balkona çıktı ve çaylarını içtiler. Mehmet ve Durmuş evden ayrılırken, Göksel de onlarla gitmek istedi. Ben izin vermedim. Engel olmaya çalıştım fakat gitti. Saat 23.00 sıralarında ayrılmıştı evden saat 23.40'da aradım, ulaşamadım. Saat 00.15'te tekrar aradım yine telefonu kapalıydı. İçimde bir sıkıntı vardı. Yatsı namazını kılmamıştım. Abdest alıp namaz kıldım. Daha sonra da köy merkezine doğru yola çıktım. Köy merkezinde açık bir kahvehane vardı. Oraya girdim kahveciye durumu anlattım. 'Sen beni bekle ben aramaya gidiyorum' dedi. Bir süre sonra çevreye bakındığını ve birilerine sorduğunu fakat bulamadığını söyledi. Eve gittim bizim evin önünde Mehmet Altay'ın akrabaları vardı. Bana 'Mehmet kayıp' dediler. Aramaya gideceklerini söylediler. Saat 02.00'da eve girdim. Ertesi gün, saat 15.00'da jandarmalar aradı ve Göksel'i ölü olarak bulduklarını söyledi" dedi.Mahkemeye heyeti, Durmuş Karacaoğlan ve Mehmet Altay'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verip, duruşmayı erteledi.


Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ikilinin yargılanmasına başlandı
Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ikilinin yargılanmasına başlandı
Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ikilinin yargılanmasına başlandı
Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ikilinin yargılanmasına başlandı
Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ikilinin yargılanmasına başlandı

Mehmet Atay, Engelli, Konya, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ikilinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski kayınvalide ile gelin davalık oldu! Fotoğrafına boynuz koyup göndermiş "Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Nakliyat kamyonunun freni boşaldı, kırılmayan tek bir eşya kalmadı
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti         
15:30
Davutoğlu'ndan Kurtulmuş'a çağrı: Bahçeli'ye yanıt vermezsen şahsiyetsizleştirme politikasının esiri olursun Davutoğlu'ndan Kurtulmuş'a çağrı: Bahçeli'ye yanıt vermezsen şahsiyetsizleştirme politikasının esiri olursun         
15:10
Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı         
14:57
PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı         
14:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak         
13:56
Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı         
13:19
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz         
11:35
2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu 2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:13
Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı         
11:10
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 15:53:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ikilinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei