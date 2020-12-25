Kendileri gibi işitme engelli arkadaşlarını öldüren ikilinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

KONYA'da kendileri gibi konuşma ve işitme engelli arkadaşları Göksel Kızıltaş'ı (26), 8 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini boş araziye attıkları gerekçesiyle tutuklanan Durmuş Karacaoğlu (26) ve Mehmet Atay'ın (23) yargılanmasına başlandı. Ölen Göksel Kızıltaş'ın annesi Fadime Kızıltaş, duruşmada, "Oğluma gitme dedim, ama gitti. Bir daha da geri dönmedi" dedi.

Olay, 26 Haziran Cuma günü, Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesi'nde yaşandı. Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan konuşma ve işitme engelli Göksel Kızıltaş'ın cesedi yapılan aramalar sonunda Kadınhanı yolu üzerindeki Arastoras mevkisinde bulundu. Jandarma ekipleri, Kızıltaş'ın kaybolduğu gece birlikte olduğu Mehmet Atay ve Durmuş Karacaoğlu'nu gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.