Kendileri Küçük Gönülleri Büyük
10 dakika önce
Develi'de Ahmet (7) ve Akif Şahin (12) adında iki vatandaş harçlıklarını biriktirerek su kuyusu açtırmak üzere Afrika'ya gönderdi.
Develi
'de Ahmet (7) ve Akif Şahin (12) adında iki vatandaş harçlıklarını biriktirerek su kuyusu açtırmak üzere Afrika
'ya gönderdi.
Ahmet ve Akif Şahin kardeşler, 8 aydır kumbaralarında biriktirdikleri 700 TL tutarındaki harçlıklarını, su kuyusu açtırmak üzere Afrika'ya gönderdi. İki kardeş, gönderdikleri paraların dekontu ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
'ı ziyaret etti. Kendileri küçük, yürekleri büyük kardeşleri makamında ağırlayan Başkan Cabbar, "Bu örnek davranışlarından dolayı Ahmet ve Akif kardeşlere teşekkür ediyorum. Onların bu davranışının kendi yaşıtlarına örnek olmasını temenni ediyorum ve bu güzel kardeşleri yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.
Cabbar, Ahmet ve Akif kardeşlere ziyaretlerinin sonunda kitap hediye etti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:34 Kaynak: İHA
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