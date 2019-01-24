Son Dakika Haberleri: Kendileri Küçük Gönülleri Büyük

Kendileri Küçük Gönülleri Büyük

10 dakika önce

Develi'de Ahmet (7) ve Akif Şahin (12) adında iki vatandaş harçlıklarını biriktirerek su kuyusu açtırmak üzere Afrika'ya gönderdi.

Kendileri Küçük Gönülleri Büyük, System.String[]
Develi'de Ahmet (7) ve Akif Şahin (12) adında iki vatandaş harçlıklarını biriktirerek su kuyusu açtırmak üzere Afrika'ya gönderdi.

Ahmet ve Akif Şahin kardeşler, 8 aydır kumbaralarında biriktirdikleri 700 TL tutarındaki harçlıklarını, su kuyusu açtırmak üzere Afrika'ya gönderdi. İki kardeş, gönderdikleri paraların dekontu ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret etti. Kendileri küçük, yürekleri büyük kardeşleri makamında ağırlayan Başkan Cabbar, "Bu örnek davranışlarından dolayı Ahmet ve Akif kardeşlere teşekkür ediyorum. Onların bu davranışının kendi yaşıtlarına örnek olmasını temenni ediyorum ve bu güzel kardeşleri yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Cabbar, Ahmet ve Akif kardeşlere ziyaretlerinin sonunda kitap hediye etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:34 Kaynak: İHA

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