Kendileri küçük, yürekleri büyük

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 10 ortaokul öğrencisi, sokakta anne kedinin yanında telef olmak üzere buldukları ve 'Gece' adını verdikleri yavru kedi için seferber oldu. Öğrenciler, tedavisi yapılan kediyi sahiplenip, evde sırayla bakmaya başladı.

Vali Recai Güreli Ortaokulu'nun 6-C sınıfında okuyan 10 öğrenci, sokakta gezerken, anne kedinin yanında 2 yavrusunu gördü. Kedilerden birinin öldüğünü, diğerinin ise gözünde yara olduğunu ve ölmek üzere olduğunu fark eden öğrenciler, seferber oldu. Harçlıklarıyla mama alan öğrenciler, kediyi besledikten sonra veterinere götürdü. Gözündeki virüs nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiğini öğrenen öğrenciler, bu kez okul müdürüne giderek, yavru kediye arkadaşlarından para toplamak için izin aldı. 'Gece' adını verdikleri yavruyu anne kediden ayırmadan sabah alıp, günlük bakımlarını yaptıran öğrenciler, ameliyat için okul arkadaşlarından 80 lira topladı. Parayı veterinere götüren öğrenciler, yapılan bakımlarla 'Gece'nin ameliyata gerek kalmadan iyileştirildiğini öğrendi. Her gün anne kedinin yanından 'Gece'yi alan öğrenciler, bakımlarını yaptırıp, topladıkları para ile aldıkları mamayı yedirerek, oynadıktan sonra yine aynı yere bırakıyor. Kışın gelmesiyle öğrenciler, yavru kediye evde sırayla bakmaya başladı.

'SIRAYLA BAKIYORUZ'

Öğrencilerden Hikmet Kerim Özavcı (12), 'Gece'yi ilk bulduğu anı anlatarak, "Biz 'Gece'yi ilk bulduğumuzda daha annesini emiyordu. Kardeşi hastaydı, öldü. 'Gece'nin gözünde yara olduğunu fark ettik. Tedavi ettirdik" diye konuştu.

Sena Koşar (12) ise "Para toplamaya karar verdik. Topladığımız paralarla mamalarını alıp besledik, ihtiyaçlarını aldık. Gözü iyileşmesi için göz damlasını yaptırdık. Bunun sonucunda ameliyat olmasına gerek kalmadı. Şimdi sırayla bakıyoruz. Kış geldiği için yakında arkadaşımız sahiplenecek" dedi.