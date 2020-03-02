KENDİLERİ KÜÇÜK YÜREKLERİ BÜYÜK - Son Dakika

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KENDİLERİ KÜÇÜK YÜREKLERİ BÜYÜK

6 saat önce

İstanbul DHAArnavutköy'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

KENDİLERİ KÜÇÜK YÜREKLERİ BÜYÜK, System.String[]

İstanbul DHA

Arnavutköy'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye İdlib'de 34 evladını kaybetti. Şehitler bütün Türkiye'de yürüyüşlerle anıldı. Arnavutköy'de 6 çocuğun özel yürüyüşü ise görenleri duygulandırdı. Çocukların 3'ü kamuflaj giydi. En önde yürüyen 3 çocuğa arkadan 3 çocuk da bayrak açarak eşlik etti. Arnavutköy sokaklarında çocukların 'en büyük asker bizim asker' sloganları yankılandı. Küçük yürekler sokaklarda uzun süre sloganlar atarak yürüdü.

Görüntü Dökümü:

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-Çocukların yürüyüşü


Arnavutköy, İstanbul, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:53 Kaynak: DHA
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